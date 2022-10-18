Рут Негга и Химеш Патель снимутся в "Хорошем горе"

Артист Дэн Леви определил актерский состав для своего полнометражного режиссерского дебюта «Хорошее горе». Так, в картине снимутся номинантка на «Оскар» Рут Негга, а также Химеш Патель, Люк Эванс, Селия Имри, Арно Валуа, Дэвид Брэдли и Джамаэль Вестман. Об этом пишет The Hollywood reporter.

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Проект выйдет на Netflix. Сам Леви выступает в роли сценариста и режиссера, а также исполнит главную роль.

Анонс фильма гласит: «Главный герой Марк Дрейфус решил отвлечься от потери матери «комфортным браком». Но внезапно умирает и его муж. Тогда Марк вынужден наконец столкнуться с горем, которого он так старался избежать. Чтобы пережить такое, он отправляется с ближайшими друзьями на парижские каникулы для самопознания».