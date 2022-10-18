В Москве состоялась премьера таджикского фильма «Фортуна»

В Москве состоялась премьера художественного фильма «Фортуна», снятого режиссером Мухиддином Музаффаром. Показ посвятили 93-й годовщине таджикского кино. Среди первых зрителей была и корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Сорокина.

Фото: Мир24 Мир24

История двух друзей Кахора и Манона в сложный переломный момент для страны. 93-й год. Таджикистан. Небольшой провинциальный город. Главные герои трудятся на заводе по производству запчастей, чтобы выжить им приходится поступаться принципами.

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«Наши деды очень хотели, чтобы их поколение стало другим человеком, они всю свою жизнь в жертву отдали, чтобы их сыновья где-то учились, чтобы они нашли себя», – сказал режиссер Мухиддин Музаффар.

Режиссер не скрывает – образ главного героя буквально списал со своего дедушки. Даже актера на его роль позвал потому, что их голоса звучали похоже.

«Он очень хорошо поет, когда он поет с такой болью, в этом голосе я чувствую своего деда», – объяснил режиссер Мухиддин Музаффар.

Именно музыка создает особенное настроение. Изначально фильм даже назывался «Неспетые песни». Но в процессе съемок картина поменяла название на «Фортуну».

«Жить очень трудно, тем более в такое время, но у него есть надежда, импульс, и вдруг, не дай бог, эта надежда, импульс, смысл жизни теряется, это очень страшно, и не каждый может пережить это», – признался актер Абдумумин Шарифи.

Актеры признаются, несмотря на молодость – режиссеру всего 35 – к съемке каждого эпизода он подходил очень ответственно и того же ждал от актеров.

«Требует жестко. Сначала было трудно», – рассказал актер Салохиддин Шукурзода.

В России картину ждали. Случайных зрителей в зале не было.

«Для меня это история страны, которая тянет свою ниточку от Александра Македонского и даже раньше. Это древняя Согдиана, это Памир, это очень много всего. То, что происходило в последние 30 лет, это еще одна страничка истории, о которой мы, жители Москвы, знаем очень мало», – отметила зрительница Татьяна Хазова.

«Сильный фильм про жизнестойкость, про силу духа человека. Особенно в современных реалиях», – сказала зрительница Елена Клементинская.

Самопожертвование, вера в мечту – качества, которые достались главному герою фильма от дедушки режиссера. Но если сын Кахора не смог воплотить в жизнь желания своего отца, то Мухиддин Музаффар уверен – дед бы им гордился.