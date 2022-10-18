Мультфильм "Монсики" получил премию "ТЭФИ-KIDS"

Мультсериал «Монсики» удостоился премии «ТЭФИ-KIDS» в номинации «Лучший анимационный сериал для детей». Об этом сообщается на сайте фонда «Академия Российского телевидения».

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«Монсики» — мультфильм о развитии эмоционального интеллекта у детей. Он рассказывает о приключениях инопланетных существ.