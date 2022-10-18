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14 минут назад

Мультфильм "Монсики" получил премию "ТЭФИ-KIDS"

Газета.Ru

Мультсериал «Монсики» удостоился премии «ТЭФИ-KIDS» в номинации «Лучший анимационный сериал для детей». Об этом сообщается на сайте фонда «Академия Российского телевидения».

Мультфильм "Монсики" получил премию "ТЭФИ-KIDS"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Монсики» — мультфильм о развитии эмоционального интеллекта у детей. Он рассказывает о приключениях инопланетных существ.

Картина «Кощей. Начало» выиграла «ТЭФИ-KIDS» в номинации «Лучший анимационный фильм». Лента повествует о молодом Кощее, вступившем в борьбу со злодеем по имени Белый призрак. В ролях — Никита Волков, Ирина Старшенбаум, Павел Баршак, Юлия Александрова, Полина Кутепова, Мирослава Карпович.

Ранее сообщалось, что студия «Союзмультфильм» покажет мультсериал «Монсики» в Малайзии, Брунее и ряде балканских стран.

Фильмы,Павел Баршак,Никита Волков,Мирослава Карпович,Юлия Александрова,Полина Кутепова,Ирина Старшенбаум,
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