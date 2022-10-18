Мультфильм "Монсики" получил премию "ТЭФИ-KIDS"

Мультсериал «Монсики» удостоился премии «ТЭФИ-KIDS» в номинации «Лучший анимационный сериал для детей». Об этом сообщается на сайте фонда «Академия Российского телевидения».
«Монсики» — мультфильм о развитии эмоционального интеллекта у детей. Он рассказывает о приключениях инопланетных существ.
Картина «Кощей. Начало» выиграла «ТЭФИ-KIDS» в номинации «Лучший анимационный фильм». Лента повествует о молодом Кощее, вступившем в борьбу со злодеем по имени Белый призрак. В ролях — Никита Волков, Ирина Старшенбаум, Павел Баршак, Юлия Александрова, Полина Кутепова, Мирослава Карпович.
Ранее сообщалось, что студия «Союзмультфильм» покажет мультсериал «Монсики» в Малайзии, Брунее и ряде балканских стран.