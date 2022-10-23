Почему критики осудили новый фильм про Мэрилин Монро

Кинокритики и зрители раскритиковали фильм "Блондинка" о Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли, назвав его жестоким и сексистским. "Рамблер" расскажет, что так сильно не понравилось аудитории.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

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Главная претензия к фильму заключается в далеком от реальности образе главной героини. На экране мы видим хрупкую Ану де Армарс размера XS, хотя сама Монро была такой лишь в юности. Монро действительно была миниатюрной женщиной, ее рост составлял 167 сантиметров, весила она от 55 килограммов, а нога ее была 38 размера. Но она ну была худышкой.

Легенда Голливуда имела почти идеальные пропорции тела 90-60-90. На заре карьеры объем груди Мэрилин Монро составлял 91 сантиметр, талия была 61 сантиметр, бедра — 86 сантиметров, но иногда актриса поправлялась. Она была женщиной с пышными формами, крепкими руками и бедрами, и очень хорошими пропорциями тела.

Образ жертвы

В фильме Мэрилин Монро показали запуганной девчонкой с надломленным голосом, которая ищет спасение в мужчинах. Да, до покорения Голливуда она пережила тяжелое детство: приюты и приемные семьи, работа на заводе и насилие. У Монро была трудная жизнь, которая вылилась в тяжелую депрессию и другие ментальные проблемы.

При этом нельзя сказать, что девушка не пыталась воздействовать на свое состояние, нельзя, как нельзя назвать назвать ее жертвой сильных и властных мужчин. Актриса работала над собой, до самых последних дней она ходила к психоаналитику Ральфу Гринсоу и принимала препараты. Мы не можем судить о терапии актрисы, потому что не все при лечении зависит от врача, а суд подозрения в убийстве опроверг.

Глупая блондинка

Многие демонстрируют Моно наивной и глупой, но в действительности она была настоящей фанаткой чтения. После ее смерти осталась настоящая библиотека. Актриса обожала Достоевского и Чехова, Фрейда и Шекспира. Она мечтала отделиться от образа секс-символа, перестать играть "глупых блондинок" и сыграть по-настоящему серьезную роль, для этого даже выучила метод Станиславского. Из актерской школы режиссера Ли Страсберга, который преподавал его, вышли только два настоящих гения — Марлон Брандо и Мэрилин Монро.

Обиженная мужчинами

Действительно Монро не везло в любви, но она не переставала пытаться построить серьезные отношения. То есть она точно не была обиженной мужчинами, не была слабой и отстаивала себя как в отношениях, так и в карьере.

Например, она бросила вызов индустрии и порвала контракт с киностудией Fox из-за низкого гонорара, партнеры-мужчины получали куда больше денег. Монро основала собственную продюсерскую студию, чтобы играть серьезные роли. Никто не верил в нее, тем временем Fox заключили с ней новый контракт на лучших условиях.

Отдельно критики отметили, что создатели фильма не сделали предупреждение о том, что сюжет по большей части — художественный вымысел. Все-таки он основан на книге, которая основана на домыслах и фантазиях.