"Ирония судьбы в Голливуде" — лучший ремейк советской классики

Блогер BadComedian (настоящее имя - Евгений Баженов) заявил в Telegram, что его удивил ремейк классики советского кино "Ирония судьбы в Голливуде" режиссера Марюса Вайсберга.
"Это точно лучший фильм Вайсберга, да и лучший ремейк Иронии (что не очень-то сложно, учитывая предыдущие ремейки). Стоит сказать, что это не полноценный ремейк, а скорее перепрочтение с отсылками, ведь сюжет сильно переделали. И, что самое важное, убрали глубину оригинала", - сказал Баженов.
Он назвал фильм легкой романтической новогодней комедией, которая не претендует на сильный сюжет.
"Опять же, Безрукова нет. Чем не лучший ремейк?" - пошутил BadComedian.
Однако искусственный снег в ленте, говорит Баженов, немного портит впечатление.