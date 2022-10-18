Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
47 минут назад

"Иронию судьбы в Голливуде" назвали лучшим ремейком советской классики

Газета.Ruиещё 1

Блогер BadComedian (настоящее имя - Евгений Баженов) заявил в Telegram, что его удивил ремейк классики советского кино "Ирония судьбы в Голливуде" режиссера Марюса Вайсберга.

"Ирония судьбы в Голливуде" — лучший ремейк советской классики
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

"Это точно лучший фильм Вайсберга, да и лучший ремейк Иронии (что не очень-то сложно, учитывая предыдущие ремейки). Стоит сказать, что это не полноценный ремейк, а скорее перепрочтение с отсылками, ведь сюжет сильно переделали. И, что самое важное, убрали глубину оригинала", - сказал Баженов.

Он назвал фильм легкой романтической новогодней комедией, которая не претендует на сильный сюжет.

"Опять же, Безрукова нет. Чем не лучший ремейк?" - пошутил BadComedian.

Однако искусственный снег в ленте, говорит Баженов, немного портит впечатление.

Фильмы,Евгений Баженов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители