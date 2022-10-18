"Ирония судьбы в Голливуде" — лучший ремейк советской классики

"Это точно лучший фильм Вайсберга, да и лучший ремейк Иронии (что не очень-то сложно, учитывая предыдущие ремейки). Стоит сказать, что это не полноценный ремейк, а скорее перепрочтение с отсылками, ведь сюжет сильно переделали. И, что самое важное, убрали глубину оригинала", - сказал Баженов.