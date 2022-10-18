Увидят ли россияне новые западные фильмы в кинотеатрах

Комитет Совета Федераций предложил разрешить в России прокат иностранного кино без одобрения правообладателей. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, что означает введение этого законопроекта, нарушает ли оно действующие правила и смогут ли зрители увидеть новинки голливудского кино.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам руководителя PR-отдела сети кинотеатров «Монитор» Андрея Попова, принятие этого решения со стороны российского Совета Федераций будет означать допуск показа голливудских кинокартин через параллельный импорт.

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— Речь идет о законопроекте, который легализует показ конкретно голливудского контента. Фактически он будет осуществлен через параллельный импорт, — пояснил Попов.

Собеседник «ВМ» поделился, что в случае с фильмами параллельный импорт означает то, что правообладатель картины и компании, осуществляющие прокат, будут делить доход пополам:

— Российские компании, которые решатся показывать копии голливудских картин, должны будут вернуть правообладателю 50 процентов вырученных средств, — поделился Попов.

Но, по его словам, это не означает, что российские компании потеряют денежные средства.

— Это классическая схема работы кинотеатров, когда половину вырученных средств забирает прокатчик, а половину — правообладатель, поэтому мы ничего не теряем, — заметил собеседник «ВМ».

Он дополнил, что решение запустить параллельный импорт в кино, наоборот, способствует увеличению доходов.

— Фильмы «Марвел» за три дня проката позволяют собрать миллиард рублей с показа картины. Оставляя даже 50 процентов от суммы за правообладателем, на счету российских компаний сохраняются 500 миллионов рублей. Такие суммы сложно собрать с просмотра других кинокартин, — прокомментировал Попов.

Однако он заметил, что внесение поправок в действующее законодательство будет говорить о легализации пиратского кино, что является нарушением.

— Я считаю, что государство не решится вводить новые правила в действующие законы, потому что это будет противоречить мировому законодательству. Но, если такое решение все же будет одобрено, оно начнет действовать не раньше, чем через несколько месяцев, — объяснил собеседник «ВМ».