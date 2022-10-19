Серебренников снимет фильм со звездой «Бесславных ублюдков»

Новый фильм будет создан по мотивам книги Оливье Гезе «Исчезновение Йозефа Менгеле».

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В ней рассказывается о нацистском враче, который во время Второй мировой войны отправился в Южную Америку, чтобы скрыться.

Врач так и не был пойман, он умер в 1979 году, но его могилу обнаружили только в 1985-м. Менгеле не осудили за его преступления.

Книга Оливье Гезе вышла в 30 странах и стала бестселлером.

Главного героя-врача в кинокартине Кирилла Серебренникова сыграет Аугуст Диль, известный по работе в «Бесславных ублюдках».

Издание Variety пишет, что съёмки начнутся в июне 2023 года.

Новый фильм продолжит серию исторических проектов Серебренникова. В них уже входят «Лимонов, баллада об Эдичке» и «Жена Чайковского».

Продюсер новой кинокартины Чарльз Жиллибер отметил, что Кирилл Серебренников – это один из «величайших российских режиссёров».