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53 минуты назад

Том Фелтон рассказал о штрафах за смех во время съемок «Гарри Поттера»

Lenta.ruиещё 1

Том Фелтон рассказал о штрафах за смех во время съемок «Гарри Поттера»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Британский актер Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, рассказал о системе штрафов за «хихиканья» во время съемок франшизы. Об этом сообщает The Independent.

Артист поведал, что режиссер первых двух частей проекта «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и Тайная комната» Крис Коламбус придумал собственную систему штрафов для детей-актеров.

Каждый раз, когда кто-то из артистов задерживал съемки из-за «хихиканья» или разговоров, ему вручалась красная карточка. Она означала, что актер обязан положить в специальное место 10 фунтов стерлингов. В конце съемочного дня накопившаяся со «штрафов» сумма жертвовалась на благотворительность.

Фелтон добавил, что актер Руперт Гринт, исполнивший роль Рона Уизли, получал наибольшее количество штрафов за поведение.

«Я думаю, он отдал более 2,5 тысячи фунтов стерлингов (173 тысячи рублей — прим. "Ленты.ру") только в первые два фильма, такова была его неспособность контролировать себя, когда он хихикал», — отметил актер.

14 октября стало известно, что умер шотландский актер Робби Колтрейн, известный по роли Рубеуса Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. Ему было 72 года.

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