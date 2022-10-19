Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

На съемках «Ивана Грозного» актеры неожиданно съели реквизит

Слово и Дело

Неловкая ситуация произошла во время съемок фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Реквизитный каравай, который должен был фигурировать в сцене застолья, неожиданно испортили сами актеры.

На съемках «Ивана Грозного» актеры съели реквизит
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Съемки проходили во время Великой Отечественной войны. Изголодавшиеся актеры, увидев настоящий каравай, выели из него мякиш. Когда включилась камера, пышный каравай без начинки осел и превратился в лепешку, пишет портал «Киноафиша».

Проблему с караваем заметил оператор Сергея Эйзенштейна Эдуард Тиссэ. Он решил разыскать новый хлеб для сцены. Несмотря на то что в военное время за Ташкентом, где проходил съемочный процесс, закрепилась слава «хлебного» города, очередной каравай так и не удалось найти. После неудачных попыток приобрести реквизит от съемки сцены отказались.

Фильмы,Эдуард Тиссэ,Сергей Эйзенштейн,Иван Грозный,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители