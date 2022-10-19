На съемках «Ивана Грозного» актеры съели реквизит

Неловкая ситуация произошла во время съемок фильма Сергея Эйзенштейна « Иван Грозный ». Реквизитный каравай, который должен был фигурировать в сцене застолья, неожиданно испортили сами актеры.

Съемки проходили во время Великой Отечественной войны. Изголодавшиеся актеры, увидев настоящий каравай, выели из него мякиш. Когда включилась камера, пышный каравай без начинки осел и превратился в лепешку, пишет портал «Киноафиша».

Проблему с караваем заметил оператор Сергея Эйзенштейна Эдуард Тиссэ. Он решил разыскать новый хлеб для сцены. Несмотря на то что в военное время за Ташкентом, где проходил съемочный процесс, закрепилась слава «хлебного» города, очередной каравай так и не удалось найти. После неудачных попыток приобрести реквизит от съемки сцены отказались.