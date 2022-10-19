Триллер "Дополнительный урок" выйдет 20 октября

20 октября стартует драматический триллер режиссера Анны Курбатовой "Дополнительный урок".
По сюжету полицейская Вера Седова (Юлия Александрова), находясь на дежурстве, вынуждена стрелять в вооруженного студента, чтобы предотвратить массовый расстрел в колледже. Во время расследования выясняется, что обрез ружья, который, по мнению Веры, был у убитого студента, не найден на месте происшествия. Единственным человеком, который готов поверить девушке и разобраться в произошедшем, становится адвокат Илья Нестеров (Кирилл Кяро).
Создатели картины заявили, что "Дополнительный урок" - это, в первую очередь, закрученный драматический детектив. По мнению продюсеров ленты Григория Подземельного и Михаила Курбатова, именно интересный художественный фильм может вызвать у аудитории большой эмоциональный отклик.
"Этот фильм о том, что если бы люди обращали больше внимания на окружающих, то, возможно, какую-то часть этих трагедий удалось бы предотвратить. Обелять и оправдывать стрелков мы не хотим, но разделить эту ответственность, мне кажется, мы обязаны", – рассказал Курбатов.