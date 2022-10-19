Триллер "Дополнительный урок" выйдет 20 октября

"Этот фильм о том, что если бы люди обращали больше внимания на окружающих, то, возможно, какую-то часть этих трагедий удалось бы предотвратить. Обелять и оправдывать стрелков мы не хотим, но разделить эту ответственность, мне кажется, мы обязаны", – рассказал Курбатов.