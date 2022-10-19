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25 минут назад

Премьера фильма «Петр I. Последний царь и первый император»

Стелла Шмель

В московском кинотеатре "Художественный" 21 октября пройдет премьерный показ исторического блокбастера «Петр I. Последний царь и первый император». Картину представят режиссер Андрей Кравчук и съемочная группа.

Премьера фильма приурочена к празднованию 350-летнего юбилея Петра I. Производством фильма занималась компания 1-2-3 Production. Создатели картины реконструировали события в России XVII и XVIII веков и постарались передать как исторические факты из жизни Петра I, так и его переживания.

В исторических сценах задействованы актеры театра и кино: Алексей Лукин, Даниил Муравьев, Иван Колесников, Вольфганг Черни, Максим Иванов, Ксения Утехова, Анастасия Мишина и многие другие.

Закадровый голос в фильме принадлежит Константину Хабенскому.

В широкий прокат фильм выйдет 3 ноября.

Фильмы,Видео,Алексей Лукин,Андрей Кравчук,Анастасия Мишина,Максим Иванов,Иван Колесников,Константин Хабенский,
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