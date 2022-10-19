Премьера фильма «Петр I. Последний царь и первый император»

В московском кинотеатре "Художественный" 21 октября пройдет премьерный показ исторического блокбастера «Петр I. Последний царь и первый император». Картину представят режиссер Андрей Кравчук и съемочная группа.
Премьера фильма приурочена к празднованию 350-летнего юбилея Петра I. Производством фильма занималась компания 1-2-3 Production. Создатели картины реконструировали события в России XVII и XVIII веков и постарались передать как исторические факты из жизни Петра I, так и его переживания.
В исторических сценах задействованы актеры театра и кино: Алексей Лукин, Даниил Муравьев, Иван Колесников, Вольфганг Черни, Максим Иванов, Ксения Утехова, Анастасия Мишина и многие другие.
Закадровый голос в фильме принадлежит Константину Хабенскому.
В широкий прокат фильм выйдет 3 ноября.