Премьера фильма «Петр I. Последний царь и первый император»

В московском кинотеатре "Художественный" 21 октября пройдет премьерный показ исторического блокбастера «Петр I. Последний царь и первый император». Картину представят режиссер Андрей Кравчук и съемочная группа.

Премьера фильма приурочена к празднованию 350-летнего юбилея Петра I. Производством фильма занималась компания 1-2-3 Production. Создатели картины реконструировали события в России XVII и XVIII веков и постарались передать как исторические факты из жизни Петра I, так и его переживания.