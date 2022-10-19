Состоялся премьерный показ триллера "Плакать нельзя"

В киноцентре "Октябрь" в Москве во вторник состоялся премьерный показ социального триллера Натальи Назаровой "Плакать нельзя". Сюжет данной киноленты разворачивается вокруг русской эмигрантки в Скандинавии, у которой социальные службы отбирают ребенка.

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Наталья Назарова перед показом своего фильма заявила, что каждый режиссер считает, что он снял очень актуальное кино, было бы странно, если бы он так не думал. Наталья считает, что они сняли кино, действительно настолько сейчас попадающее в какой-то нерв, что сами удивились, когда это монтировали.

Сюжет киноленты разворачивается вокруг Татьяны, занимающаяся воспитанием сына в Скандинавии. После смерти её мужа, который был военным корреспондентом в Сирии, отношения между Татьяной и сыном резко ухудшились. Во время очередных домашних ссор мальчика забирают социальные службы для того, чтобы определить его в новую местную семью. Перед Татьяной стоит задача – вернуть сына любой ценой. Но не всё так просто, ведь по законам новой ювенальной юстиции, её ребёнок является собственностью государства.

Роли в фильме исполнили Светлана Чуйкина, Иван Янковский, Джонатан Солвей, Дирк Мартенс. Владимир Левченко сыграл роль главного героя, которая стала для него дебютной в кино.