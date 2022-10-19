Настоящие бриллианты: фильмы, которые стоит пересмотреть

Говорят, кино запечатлено в перманентных чернилах, и что каким бы трудным ни был процесс создания конкретного фильма, конечный результат того стоит. Правда, не каждый фильм стоит того, чтобы его пересматривать, но кино вечно, и это одна из замечательных особенностей искусства. В этой подборке фильмы, к которым стоит возвращаться снова и снова.

Фото: Свободные новости Свободные новости

Назад в будущее (12+)

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Действие фильма «Назад в будущее» начинается в настоящем. Марти — из тех тинейджеров, которых в среде подростков принято называть «ботанами». Парню не слишком повезло с родителями, вся его социальная жизнь — дружба со слегка сумасшедшим доктором Брауном, изобретателем с горящими глазами. Браун считает, что открыл секрет путешествий во времени, и однажды ночью на пустынной стоянке местного торгового центра демонстрирует своё изобретение. Машина работает… Марти оказывается перенесённым на 30 лет назад, в те дни, когда торговый центр был фермерским полем, а его отец пытался ухаживать за миловидной девушкой.

Это всё она (16+)

Тейлор — самая популярная девушка в школе, поэтому она уверена, что будет королевой бала на выпускном. В фильме «Это всё она» приятели Зака, парня Тейлор, которого она бросила за месяц до мероприятия, поспорили с ним: он должен это время начать встречаться с другой девушкой, чтобы сделать её королевой, или прийти на выпускной голым. Парень принимает вызов и выбирает Ленни — самую неприметную девчонку в классе. У Зака есть всего шесть недель, чтобы войти в доверие к тихоне Ленни, превратить её из дурнушки в красавицу и сделать королевой выпускного бала.

Эрин Брокович (16+)

Эрин Брокович — разведённая мать троих детей с небольшими перспективами трудоустройства, устраивается на работу в юридическую фирму своего адвоката. Разбирая архивы, Эрин натыкается на некие медицинские документы, по какой-то причине оказавшиеся в папках по делам о недвижимости. В бумагах она обнаруживает записи, где местные жители жалуются на заражённую какими-то химикатами воду, употребление которой вызывает серьёзные болезни. Добившись разрешения шефа, Эрин начинает собственное расследование.

Хороший год (16+)

Макс Скиннер — богатый, эгоистичный, влиятельный лондонский биржевой трейдер. Внезапно он получает наследство от умершего дяди — красивый загородный замок и виноградник во Франции. В детстве Макс провел там много счастливых лет, узнавая о жизни и виноделии от своего мудрого родственника. Наш герой не был там десять лет, но теперь он вынужден взять отпуск, чтобы разобраться с полученным имуществом. Он планирует быстро продать замок и вернуться домой, но опаздывает на свой самолёт и застревает во Франции. Дни вынужденного пребывания в доме, где прошло детство биржевого трейдера, полностью меняют его жизнь.