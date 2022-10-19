Несколько миллионов человек посмотрели Russian Film Festival в Китае

Зрителями Russian Film Festival в Китае стали пять миллионов человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскино».
Китайские зрители могли увидеть 17 российских картин бесплатно в течение трех недель.
Лидерами просмотров стали «Притяжение» Федора Бондарчука, «Салют-7» Клима Шипенко и «Напарник» Александра Андрющенко. Кроме того, популярностью пользовались «Метро» и «Движение вверх» Антона Мегердичева, «Время первых» Дмитрия Киселева, «Я худею» Алексея Нужного, «Гоголь. Вий» Егора Баранова, «Две женщины» Веры Глаголевой и мультфильм «Белка и Стрелка: Лунные приключения». «Предпочтения зрителей подтверждают тренд на научную фантастику и зрелищные картины с мощными визуальными эффектами на китайском кинорынке», — прокомментировала результаты фестиваля генеральный директор «Роскино» Инна Шалыто.
Фестиваль стартовал в Китае в конце сентября.