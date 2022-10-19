Netflix показал отрывок из "Энолы Холмс 2"

Стриминговый сервис Netflix представил отрывок из фильма "Энола Холмс 2" о приключениях младшей сестры сыщика Шерлока Холмса. Ролик опубликован на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.
В показанной сцене главная героиня в исполнении Милли Бобби Браун ("Очень странные дела") учится танцевать вальс — это оказывается необходимо для ее расследования. Помогает девушке ее друг (и потенциальный возлюбленный) виконт Тьюксбери (Луи Партридж).
Сюжет "Энолы Холмс 2" будет вращаться вокруг поисков пропавшей сестры юной работницы лондонской спичечной фабрики. Занимаясь этим делом, героиня Милли Бобби Браун столкнется с двумя разными сторонами столицы Великобритании: угрюмыми индустриальными районами и пышными приемами высшего общества. В актерский состав картины вошли Дэвид Тьюлис, Генри Кавилл и Хелена Бонем Картер. Премьера фильма на Netflix назначена на 4 ноября.