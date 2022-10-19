Netflix показал отрывок из "Энолы Холмс 2"

Стриминговый сервис Netflix представил отрывок из фильма "Энола Холмс 2" о приключениях младшей сестры сыщика Шерлока Холмса. Ролик опубликован на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

В показанной сцене главная героиня в исполнении Милли Бобби Браун ("Очень странные дела") учится танцевать вальс — это оказывается необходимо для ее расследования. Помогает девушке ее друг (и потенциальный возлюбленный) виконт Тьюксбери (Луи Партридж).