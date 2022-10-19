Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
1 час назад

Netflix показал отрывок из "Энолы Холмс 2", где Милли Бобби Браун учится танцевать вальс

Газета.Ru

Стриминговый сервис Netflix представил отрывок из фильма "Энола Холмс 2" о приключениях младшей сестры сыщика Шерлока Холмса. Ролик опубликован на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

Netflix показал отрывок из "Энолы Холмс 2"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

В показанной сцене главная героиня в исполнении Милли Бобби Браун ("Очень странные дела") учится танцевать вальс — это оказывается необходимо для ее расследования. Помогает девушке ее друг (и потенциальный возлюбленный) виконт Тьюксбери (Луи Партридж).

Сюжет "Энолы Холмс 2" будет вращаться вокруг поисков пропавшей сестры юной работницы лондонской спичечной фабрики. Занимаясь этим делом, героиня Милли Бобби Браун столкнется с двумя разными сторонами столицы Великобритании: угрюмыми индустриальными районами и пышными приемами высшего общества. В актерский состав картины вошли Дэвид Тьюлис, Генри Кавилл и Хелена Бонем Картер. Премьера фильма на Netflix назначена на 4 ноября.

Фильмы,Дэвид Тьюлис,Хелена Картер,Генри Кавилл,Шерлок Холмс,Бобби Браун,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители