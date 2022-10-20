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35 минут назад

Военная драма «Лучшие в аду» набрала 102 миллиона просмотров с момента релиза

Слово и Дело

Драма предпринимателя Евгения Пригожина и военного деятеля Алексея Нагина «Лучшие в аду» набрала 102 миллиона просмотров. Картина снята в жанре псевдокументалистики, сообщает Федеральное агентство новостей.

Военная драма «Лучшие в аду» набрала 102 млн просмотров
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Фильм «Лучшие в аду» рассказывает об операции, которую проводят бойцы «ЧВК Вагнера». Зрители, которые уже успели оценить военную драму, ставят ее в один ряд с лентами Фрэнка Карпы. Основными преимуществами картины выделяют натуралистичные бои и качественную режиссерскую работу.

Премьера «Лучших в аду» состоялась на платформе ЯRUS в полночь 5 октября. За первые сутки военную драму посмотрели свыше миллиона человек. А за прошедшие полмесяца картина набрала 102 миллиона просмотров.

Фильмы,Евгений Пригожин,
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