Драма предпринимателя Евгения Пригожина и военного деятеля Алексея Нагина «Лучшие в аду» набрала 102 миллиона просмотров. Картина снята в жанре псевдокументалистики, сообщает Федеральное агентство новостей.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Фильм «Лучшие в аду» рассказывает об операции, которую проводят бойцы «ЧВК Вагнера». Зрители, которые уже успели оценить военную драму, ставят ее в один ряд с лентами Фрэнка Карпы. Основными преимуществами картины выделяют натуралистичные бои и качественную режиссерскую работу.