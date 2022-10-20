Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
3 часа назад

Автор «Хранителей» запретил HBO беспокоить его по поводу экранизации

Lenta.ru

Автор комикса «Хранители» Алан Мур в беседе с GQ заявил, что запретил HBO беспокоить его по поводу экранизации.

Автор «Хранителей» запретил HBO беспокоить его по поводу экранизации
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Писатель сообщил, что получил письмо от автора сериала «Хранители» Дэймона Линделофа. В нем постановщик называет себя «одним из ублюдков, которые сейчас уничтожают "Хранителей"».

«Я ответил очень резко и, вероятно, враждебно, сказав ему, что я думал, что Warner Bros. были осведомлены, что ни они, ни кто-либо из их сотрудников не должны больше связываться со мной ни по какой причине», — подчеркнул Мур.

«Хранители» — ограниченная серия комиксов из двенадцати выпусков, опубликованная компанией DC Comics в период с сентября 1986 по октябрь 1987 года, а позже переизданная в виде графического романа.

Ранее Мур связал любовь взрослых людей к комиксам с появлением фашизма. Писатель заявил, что еще в 2011 году говорил, что желание людей «выстроиться в очередь, чтобы посмотреть фильмы о Бэтмене», будет иметь тревожные последствия. По его мнению, это говорит об инфантилизации общества.

Фильмы,Хранитель,Хранители,Алан Мур,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители