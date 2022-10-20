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3 часа назад

Сыгравший Морфеуса актер оценил четвертую часть «Матрицы»

Lenta.ru

Американский актер Лоренс Фишберн в беседе с Variety оценил фильм Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение», являющийся четвертым в серии «Матрица».

Сыгравший Морфеуса актер оценил четвертую часть «Матрицы»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Актер отметил, что новая часть была «не так плоха».

«Но и не так хороша, как я надеялся. Однако мне показалось, что Керри-Энн [Мосс] и КианКиану [Ривз] действительно сделали свое дело», — сказал он.

По словам актера, он не пожалел, что отказался от съемок. Фишберн исполнил роль капитана корабля «Навуходоносор» Морфеуса в первых трех фильмах научно-фантастической франшизы.

Лента Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение» вышла в прокат 16 декабря 2021 года. Главные роли в картине исполнили Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс.

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