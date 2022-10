6 самых адских фильмов всех времен, про которые лучше даже не читать

Вот уже не одно десятилетие в подвалах киногестапо проходит внегласный конкурс — кто снимет самый мерзотный фильм всех времен. Перечисляем лауреатов!

Фото: Super.ru Super.ru

Чтобы снимать рвотные фильмы не обязательно быть гадким режиссером. Во многом это развлечение для мастеров артхауса, которым вдруг дали деньги на «снимай что хошь». Началось это в 1929 году, когда в прокат вышел омерзительный по тем временам «Андалузский пес» Луиса Бунюэлья и Сальвадора Дали. И вдруг имел успех, что вовсе не входило в планы авторов. Перечислим же шедевры современной гадости, расставив их в порядке усиления тошноты.

Видео дня

6. «Токийская полиция крови»

Tôkyô zankoku keisatsu, 2008

Для затравки: совсем легкий и развлекательный японский боевичок, действие которого происходит в Японии будущего. Прекрасная Япония будущего населена мутантами, киборгами, извращенцами и уродами. Все друг друга расчленяют, потрошат, а взамен оторванных органов вырастают новые, еще более омерзительные. Количество мяса и уродливых тел просто зашкаливающее, при этом в фильме есть сюжет и юмор. Если это кино для вас стало непроходимым, дальше лучше список не смотреть.

5. «Некромантик»

Nekromantik, 1987

Немецкий «Некромантик» лет 20 считался самым тошнотным зрелищем из того, что можно было добыть на видеокассетах. В центре повествования парень, который очень любил свою работу. Работа заключалась в том, что он подбирал с мест происшествий искалеченные трупы. Кое что тащил домой в качестве трофеев, после чего устраивал некрофилические оргии вместе с красавицей-супругой. Можно сказать, что кино про любовь, но лучше не говорить.

4. «Гротеск»

Gurotesuku, 2009

Фильм-пытка в прямом и переносном смыслах. Японец-психопат похищает прекрасную пару влюбленных. Запирает их в самопальной лаборатории и начинает с ними чудить, проводя всевозможные эксперименты. В основном все сводится к отрезанию органов и наблюдению за тем, как жертвы будут реагировать на свое потрошение. Не длинная картина, чуть больше часа. Достаточно одного раза, чтобы всю жизнь носить воспоминания о «Гротеске» в своем сердце.

3. «Золотая перчатка»

Der goldene Handschuh, 2019

Не просто кино, а участник конкурсной программы Берлинского кинофестиваля. Живописная экранизация бытия маньяка Фрица Хонки, который терроризировал Гамбург в 1970-е. Золотые были времена! Половину фильма неописуемо уродливый Фриц бухает с таким же уродами в пивняке «Золотая перчатка», остальное время он расчленяет тела и прячет в своем доме, который насквозь пропитался червями. Снято мощно, однако досмотреть до конца возможно только, если уловить слабые лучи черного юмора. Они едва-едва пробиваются во мраке и делают обстановку еще мрачнее.

2. «Человеческая многоножка» и «Человеческая многоножка — 2»

The Human Centipede (First Sequence) и The Human Centipede II (Full Sequence), 2009 и 2011

Фильм-легенда. Точнее три фильма, однако нас интересуют лишь первые два, они самые забористые. Сперва нидерландец Том Сикс снял картину о хирурге, который задумал гениальное: похищать людишек и сшивать их вместе паровозиком — мордой к анусу. И посмотреть, как долго они проживут в таком бесчеловечном состоянии. Сколько проживет зритель режиссера не интересовало. Во всемирных кругах извращенцев «Человеческая многоножка» произвела подлинный фурор, «Южный Парк» посветил ей целый эпизод «Человекайпадоножка», где Стив Джобс зверски калечит покупателей Apple. Не удивительно, что Джобс скончался через полгода после премьеры эпизода.

1. «Сербский фильм»

Српски филм, 2010