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1 час назад

4 фильма с неповторимой атмосферой Нью-Йорка

Мира Маркина

Порой для небольшого путешествия достаточно лишь уютного дивана, пары часов свободного времени и захватывающего фильма. Если вы давно мечтали побывать в Нью-Йорке, посвятите несколько вечеров этим картинам, и телепорт вам обеспечен.

4 фильма с неповторимой атмосферой Нью-Йорка
Фото: Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"

Подробнее о кинолентах с уникальной атмосферой "Большого яблока" – в материале "Рамблера".

"Завтрак у Тиффани", 1961

Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"

Как-то раз альфонс и по совместительству писатель-неудачник Пол знакомится с очаровательной гедонисткой Холли. Поначалу героиня Одри Хепберн кажется писателю лишь симпатичной дурочкой, но, проводя с ней все больше времени, он понимает, что девушка куда интереснее, чем он представлял.

"Славные парни", 1990

Кадр из фильма "Славные парни"

Криминальная драма Мартина Скорсезе повествует историю Генри Хилла – начинающего гангстера, который мечтает стать крутым и прославиться. Вместе с двумя другими мафиози он пытается построить карьеру в опасном криминальном мире.

"Нью-Йорк, Нью-Йорк", 2007

Кадр из фильма "Нью-Йорк, Нью-Йорк"

Действие картины разворачивается в театральном районе Манхэттена, где режиссер Кейден лелеет мечту: поставить яркий и берущий за душу спектакль о собственной жизни. День за днем работая над пьесой, герой все глубже погружается в мир фантазий и понемногу сходит с ума.

"Бруклин", 2015

Кадр из фильма "Бруклин"

Окончив школу, Эйлиш оставляет родную Ирландию и переезжает в Нью-Йорк. Героиня поселяется в Бруклине, устраивается на работу и начинает новую главу своей жизни. Но внезапные вести с родины заставляют Эйлиш вернуться домой, и теперь ей нужно вновь сделать выбор – Ирландия или США.

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