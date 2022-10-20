3 достойных фильма, снятых в регионах России

Блестящие картины снимают не только знаменитые режиссеры в центральном регионе России. Порой удивительные киноленты появляются на свет благодаря труду региональных авторов. И пока на родине для многих они остаются неизвестными, их работы номинируют на престижные награды.

Фото: Кадр из фильма "Мой убийца" Кадр из фильма "Мой убийца"

Подробнее о фильмах из регионов России, на которые стоит обратить внимание – в материале "Рамблера".

"Мой убийца", 2016 (Республика Саха)

Кадр из фильма "Мой убийца"

Молодой оперативник должен расследовать убийство девушки. Но сделать это весьма просто, если убийца – ты сам. Однако, обнаружив странные подробности в деле, герой решает подробнее изучить убийство. В ходе расследования он оказывается в поселке золотодобытчиков, где узнает новые подробности жизни жертвы.

За основу картины была взята книга якутского автора Егора Неймохова "Случай на озере Сайсары". Фильм был номинирован на "Золотой глобус", а еще его показали на авторитетном азиатском кинофестивале Asian World Film Festival.

"Теснота", 2017 (Кабардино-Балкария)

Кадр из фильма "Теснота"

В центре сюжета реальная история, произошедшая в 1990-х в Нальчике. К слову, именно там родился режиссер фильма Кантемир Балагов.

Еврейская семья отмечает помолвку младшего сына, но ночью влюбленных похищают и требуют за них выкуп. Родственники не хотят обращаться в полицию и решают добыть деньги ценой свободы старшей дочери Иланы.

Драма Балагова была показана на Каннском фестивале и удостоилась премии ФИПРЕССИ.

"В объятьях моря", 2017 (Сахалинская область)

Кадр из фильма "В объятьях моря"

Как-то раз трое друзей решили поехать на озеро, но внезапно один из героев превратился в рыбу. Однако это не помешало товарищам все же отправиться отдыхать.