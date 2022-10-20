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11 минут назад

Оскар Айзек уже обсуждал с Marvel будущее Лунного рыцаря

Чемпионат.com

Оскар Айзек исполнил главную роль в сериале Marvel Studios «Лунный рыцарь». Первый сезон в целом приняли неплохо, однако разговоров про продолжение пока не было. Недавно актёр пообщался с изданием ComicBook и рассказал, что уже обсуждал с Marvel будущее персонажа.

Оскар Айзек уже обсуждал с Marvel будущее Лунного рыцаря
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Айзек отметил, что ничего конкретного пока не решили, однако сами обсуждения были в целом удовлетворительные.

Да, у нас были некоторые разговоры на эту тему. Они были удачные. Что касается разглашения деталей, то деталей как таковых и нет. Мы не знаем, будет ли второй сезон, но мы говорим об этом.

Самому актёру было бы интересно вернуться к образу Лунного рыцаря, однако в конечном счёте всё зависит только от Marvel Studios. Фанатам остаётся лишь ждать и надеяться.

Фильмы,Оскар Айзек,
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