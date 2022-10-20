5 мультфильмов, которые научат ребенка заботиться о здоровье

Мультфильмы должны быть не только веселыми и интересными, но и полезными — здорово, если они учат маленьких зрителей важным вещам, которые пригодятся им в жизни. Телеканал «МУЛЬТ» делится подборкой из пяти полезных мультфильмов, которые научат ребенка заботиться о здоровье.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«Ми-ми-мишки»

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Веселые мишки Кеша и Тучка не только живут в лесу и собирают шишки, но также учатся самым разным полезным вещам. Любое событие в их жизни становится полезным и поучительным уроком, так что и темы здоровья в мультсериале затрагиваются. Здоровое питание, спортивные травмы, лекарства от скуки — всему этому (и не только!) научатся маленькие зрители, смотря «Ми-ми-мишек».

«Смешарики. Азбука Здоровья»

В короткой и понятной форме круглые герои объясняют простые и сложные вещи, касающиеся здорового образа жизни. Вместе с Крошем, Ежиком и другими персонажами ребенок будет разбираться в том, почему важно мыть руки перед едой, для чего нужно следить за рационом и делать зарядку и как не допустить появления вредных привычек. Этот сериал был специально разработан по просьбе Национального детского фонда с целью обучения детей правильному отношению к своему здоровью.

«Катя и Эф: Куда-угодно-дверь»

Откуда берутся булочки, которые мы едим на завтрак, как из горы делают вилки и ложки, как корабль удерживается на воде — на эти и другие вопросы отвечают неутомимые путешественники Катя и Эф. Они посещают разные страны и смотрят, чем занимаются люди на разных работах, поэтому неудивительно, что тему здоровья они затронули — и не раз.

В серии «Диагноз» герои отправляются в больницу и рассказывают, как там все работает: зачем нужен медицинский полис, как врачи проводят осмотр, берут анализы и ставят диагноз.

«Лео и Тиг»

Забавные леопардик и тигренок из мультсериала «Лео и Тиг» живут в самой настоящей тайге — сердце русской природы, которая неразрывно связана со здоровьем. Друзья постоянно встречаются с разными природными явлениями и спасают тех, кому так нужна их помощь. Этот мультфильм может помочь юным зрителям понять, как важна природа родного края для поддержания здоровья, как полезно гулять на свежем воздухе и исследовать все вокруг.

«Мойдодыр»

Классический советский мультфильм по мотивам стихотворения Корнея Чуковского не теряет своей актуальности и сейчас. Повествование ведется от лица мальчика-грязнули, от которого убегают все его вещи. Проблему решает оживший умывальник Мойдодыр, который стыдит главного героя и рассказывает, что вещи сбежали от него из-за грязи. Пускай сейчас эта сказка кажется немного жесткой (все-таки, главного героя насильно помыли и угрожали съедением, если он не будет соблюдать гигиену), нужный эффект на маленьких грязнуль он все-таки имеет.