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3 часа назад

Премьера фильма «Либерея: Охотники за сокровищами»

Стелла Шмель

24 октября в московском кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате пройдет премьерный показ фильма «Либерея: Охотники за сокровищами». Картину представят режиссер Глеб Орлов и актеры Тихон Жизневский, Алексей Серебряков, Диана Пожарская и Сергей Газаров.

«Либерея: Охотники за сокровищами» – история о молодом парне Илье, которому по наследству передаётся странный артефакт – оклад. Именно он способен привести к Либерее, забытой библиотеке Ивана Грозного. Но Илье угрожает опасность, так как не только он знает о существовании оклада.

В широкий прокат картина выйдет 27 октября.

Фильмы,Видео,Тихон Жизневский,Диана Пожарская,Сергей Газаров,Алексей Серебряков,Глеб Орлов,Иван Грозный,
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