Премьера фильма «Либерея: Охотники за сокровищами»

«Либерея: Охотники за сокровищами» – история о молодом парне Илье, которому по наследству передаётся странный артефакт – оклад. Именно он способен привести к Либерее, забытой библиотеке Ивана Грозного. Но Илье угрожает опасность, так как не только он знает о существовании оклада.