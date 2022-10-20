Премьера фильма «Либерея: Охотники за сокровищами»

24 октября в московском кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате пройдет премьерный показ фильма «Либерея: Охотники за сокровищами». Картину представят режиссер Глеб Орлов и актеры Тихон Жизневский, Алексей Серебряков, Диана Пожарская и Сергей Газаров.
«Либерея: Охотники за сокровищами» – история о молодом парне Илье, которому по наследству передаётся странный артефакт – оклад. Именно он способен привести к Либерее, забытой библиотеке Ивана Грозного. Но Илье угрожает опасность, так как не только он знает о существовании оклада.
В широкий прокат картина выйдет 27 октября.