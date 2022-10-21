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8 минут назад

Стивен Кинг признался, что хотел бы сам написать сюжет триллера "Вышка"

Газета.Ru

Писатель Стивен Кинг признался, что триллер "Вышка" режиссера Скотта Манна произвел на него огромное впечатление. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Стивен Кинг признался, что хотел бы сам написать сюжет "Вышки"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кинг отметил, что считает картину "жесткой, потрясающей и безумно-безумно страшной". Король ужасов также признался, что хотел бы сам быть автором подобного сюжета.

Помимо этого, Кинг сравнил "Вышку" с другим фильмом 2022 года — "Клон". Главные героини "Вышки" — две подруги и любительницы экстремальных развлечений Бекки (Грэйс Фултон) и Хантер (Вирджиния Гарднер).

Вместе они решают покорить самое высокое сооружение в США — телерадиомачту B67 высотой 629 метров. Но покорение вершины оборачивается трагедией. В сценарии фильма есть неожиданный сюжетный твист, меняющий представление зрителей о происходящем на экране.

Фильмы,Скотт Манн,Стивен Кинг,
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