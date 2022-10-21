Стивен Кинг признался, что хотел бы сам написать сюжет "Вышки"

Писатель Стивен Кинг признался, что триллер "Вышка" режиссера Скотта Манна произвел на него огромное впечатление. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Кинг отметил, что считает картину "жесткой, потрясающей и безумно-безумно страшной". Король ужасов также признался, что хотел бы сам быть автором подобного сюжета.
Помимо этого, Кинг сравнил "Вышку" с другим фильмом 2022 года — "Клон". Главные героини "Вышки" — две подруги и любительницы экстремальных развлечений Бекки (Грэйс Фултон) и Хантер (Вирджиния Гарднер).
Вместе они решают покорить самое высокое сооружение в США — телерадиомачту B67 высотой 629 метров. Но покорение вершины оборачивается трагедией. В сценарии фильма есть неожиданный сюжетный твист, меняющий представление зрителей о происходящем на экране.