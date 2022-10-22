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10 минут назад

Как съемки в «Сталкере» погубили съемочную группу фильма

FBM.ruиещё 1

Режиссёр наряду с другими членами съёмочной команды киноленты под названием «Сталкер» столкнулись с чередой происшествий после выхода данного фильма.

Как съемки в «Сталкере» погубили съемочную группу фильма
Фото: FBM.ruFBM.ru

В одной из сцен было заметно, как река застилается белой пеленой. Это была утечка вредных веществ с местного целлюлозного комбината. После того, как начался съёмочный процесс, данный район был признан непригодным для жизни.

Андрей Тарковский, его жена, а также актёр Анатолий Солоницын умерли от рака лёгких, однако на этом несчастья не закончились.

В дальнейшем последовала другая череда смертей. Монтажёр Людмила Фейгинова погибла в пожаре на Чернобыльской атомной электростанции, после этого скончались актёры Николай Гринько, Александр Кайдановский, а также писатель Аркадий Стругацкий. Об этом информирует «Рамблер».

Фильмы,Анатолий Солоницын,Николай Гринько,Александр Кайдановский,Аркадий Стругацкий,Андрей Тарковский,
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