Как съемки в «Сталкере» погубили съемочную группу фильма

Режиссёр наряду с другими членами съёмочной команды киноленты под названием «Сталкер» столкнулись с чередой происшествий после выхода данного фильма.
В одной из сцен было заметно, как река застилается белой пеленой. Это была утечка вредных веществ с местного целлюлозного комбината. После того, как начался съёмочный процесс, данный район был признан непригодным для жизни.
Андрей Тарковский, его жена, а также актёр Анатолий Солоницын умерли от рака лёгких, однако на этом несчастья не закончились.
В дальнейшем последовала другая череда смертей. Монтажёр Людмила Фейгинова погибла в пожаре на Чернобыльской атомной электростанции, после этого скончались актёры Николай Гринько, Александр Кайдановский, а также писатель Аркадий Стругацкий. Об этом информирует «Рамблер».