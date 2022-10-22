Три неочевидных киноляпа в фильме «Москва слезам не верит»

Несколько неочевидных ошибок были выявлены в известной киноленте Владимира Меньшова под названием «Москва слезам не верит». Обратить на них внимание под силу только очень внимательному зрителю.
Согласно сюжету, Людмила читает роман Эриха Марии Ремарка «Три товарища» в 1958-м году. Именно в тот год он был переведен на русский язык и появился в продаже в СССР. Но героиня оскароносного фильма держит в руках потрепанную книгу, которая никак не похожа на свежее издание.
Также в данной кинокартине поэт Андрей Вознесенский читает стихотворение под названием «Параболическая баллада» в том же 1958-м году, когда в действительности данное произведение было им написано на год позже.
Другой неочевидный киноляп фильма связан с музыкой. В начале киноленты Катя Тихомирова слышит песню Giamaica итальянского исполнителя Робертино Лоретти. В реальности данная композиция появилась в СССР только в 1962 году.