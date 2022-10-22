Три неочевидных киноляпа в фильме «Москва слезам не верит»

Несколько неочевидных ошибок были выявлены в известной киноленте Владимира Меньшова под названием «Москва слезам не верит». Обратить на них внимание под силу только очень внимательному зрителю.

Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит" Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Согласно сюжету, Людмила читает роман Эриха Марии Ремарка «Три товарища» в 1958-м году. Именно в тот год он был переведен на русский язык и появился в продаже в СССР. Но героиня оскароносного фильма держит в руках потрепанную книгу, которая никак не похожа на свежее издание.

Также в данной кинокартине поэт Андрей Вознесенский читает стихотворение под названием «Параболическая баллада» в том же 1958-м году, когда в действительности данное произведение было им написано на год позже.