Сборы фильма ужасов "Хэллоуин заканчивается" упали на 80%

Фильм ужасов Дэвида Гордона Грина "Хэллоуин заканчивается" собрал $82 млн за полторы недели в мировом прокате (два уикенда). $54 млн из этой суммы картина заработала в кинотеатрах Северной Америки, причем вторые выходные принесли ей всего лишь $8 млн. Таким образом, сборы ленты в домашнем прокате упали на 80% по сравнению с премьерной неделей, пишет Variety.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Издание отмечает, что за последнее время это одно из худших выступлений для фильма, который стартовал с первой строчки бокс-офиса. Кроме того, лента показала самый слабый результат из всей трилогии ребутов "Хэллоуина" (в 2021 году вторая часть "Хэллоуин убивает" просела только на 70% за вторую неделю в кинотеатрах). При этом, согласно заявлению NBCUniversal, "Хэллоуин заканчивается" оказался наиболее просматриваемым проектом сервиса Peacock за первые два дня после релиза (конкретных цифр в компании не называют).