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1 час назад

Фильм «Сердце Пармы» в третий раз возглавил кинопрокат в России и СНГ

Мир24иещё 2

Фильм «Сердце Пармы» в третий раз возглавил кинопрокат в России и странах Содружества. Сборы киноленты превысили отметку в 450 миллионов рублей, пишет издание kinobusiness.com.

Фильм «Сердце Пармы» вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фото: Мир24Мир24

Картина «Сердце Пармы» снята по одноименному роману Алексея Иванова, в котором рассказывается о покорении Великой Перми Москвой в XV веке. Режиссером фильма выступил Антон Мегердичев.

Вторую строчку занял американский кинокомикс «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном в главной роли (49,5 миллиона рублей). Замкнула тройку картина «Иван Семенов. Школьный переполох» (27,9 миллиона рублей), повествующая об истории школьного хулигана.

Российские кинотеатры за прошедший уик-энд собрали 273 – 275 миллионов рублей, что на 7% меньше, чем на минувшей неделе.

Фильмы,Антон Мегердичев,Иван Семенов,Алексей Иванов,
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