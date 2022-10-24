8 горячих комедий для холодной осени

Зима близка, уют и тепло можно найти дома за хорошим фильмом или сериалом, обернувшись в теплый плед. Мы выбрали 8 комедий из каталога онлайн-кинотеатра KION, которые помогут с юмором пережить холодные времена.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«Главная роль» (2021, реж. Мариано Кон и Гастон Дюпра)

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Богатый олигарх хочет как-то оставить свой след на Земле, но решает вложить деньги не в строительство небоскреба, а в съемки фильма, который обязательно соберет все награды. Его помощники набирают идеальную, на первый взгляд, команду: режиссировать проект будет любимица критиков Лола Куэвас (Пенелопа Круз), а на главные роли пригласили интеллектуала Ивана Торреса (Оскар Мартинес) и постаревшего секс-символа Феликса Риверо (Антонио Бандерас). Конечно, троица совсем не может найти общий язык и делает все, чтобы выбесить друг друга.

«Дрянь» (2016–2019, реж. Гарри Брэдбир, Тим Киркби)

История о худшем на свете человеке, которого спасает чувство юмора. Жизнь Флибег (Фиби Уоллер-Бридж) ужасна — ее ресторан близок к банкротству, подругу и партнера по бизнесу сбила машина, отцом манипулирует стервозная мать, а бывший внезапно отказывается возвращаться обратно. Опустить руки Флибек не дает ее оптимизм и вера, что добро (к которому она себя причисляет) должно победить зло.

«Та еще парочка» (2019, реж. Джонатан Левин)

Госсекретарь США Шарлотта Филд (Шарлиз Терон) готовится к президентским выборам, но ей нужен хороший спичрайтер. На одной из вечеринок она замечает журналиста Фреда Фларски (Сет Роген) и оказывается, что много лет назад она его нянчила. Шарлотта находит тексты Фреда любопытными и приглашает его на работу, помня, какими влюбленными глазами он смотрел на нее, будучи ребенком.

«Силачка До Бон Сун» (2017, реж. Ли Хён-мин)

До Бон Сун (Пак По Ён) с детства обладает огромными физическими способностями, это стало ее проклятье и даром. С одной стороны, в школе мальчики не предлагали ей донести рюкзак, а с другой — можно получить интересную работу. Такая ей и попадается: она становится телохранителем богатого наследника Ана Мин Хёка (Пак Хен Щик), крайне неприятного молодого человека.

«Мир принадлежит тебе» (2018, реж. Ромен Гаврас)

Фарес (Карим Леклу) родился в криминальной семье: отца он не видел, отчим Анри (Венсан Кассель) в тюрьме, мать Дени (Изабель Аджани) обворовывает элитные бутики. Фарес хочет начать бизнес по продаже мороженого в Северной Африке, но его мать спустила «заначку» в казино. Поэтому мужчина берет задание от мафиози на перевозку наркотиков из Испании во Францию.

«Выскочка» (2019–2021)

Энни (Эйди Брайант) всю жизнь говорили, что она какая-то не такая: то парень объясняет измену ее лишним весом, то босс позволяет себе оскорбления, обвиняя девушку в ужасном характере. В один момент Энни понимает, что люди критикуют ее из-за своих собственных комплексов и решает, что будет жить дальше только по своим правилам.

«Шалом, папик!» (2019, реж. Эмма Селигман)

У недавней студентки Даниэль (Рэйчел Сеннотт) есть «папик» Макс (Дэнни Деферрари), которого она встречает в худшем месте в худшее время: она замечает его среди гостей на поминках. Проблема в том, что девушку «под лупой» разглядывают родственники и друзья семьи на каждом общем мероприятии. Теперь ей нужно придумать, как не уничтожить свою и чужую жизнь.

«Женщина в состоянии развода» (2019, реж. Дмитрий Гайтян, Ольга Сафронова)