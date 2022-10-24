Тим Бертон заявил о прекращении сотрудничества с Disney

“Меня нанимали и увольняли несколько раз за всю мою карьеру”, - добавил Бертон. “Что касается “Дамбо”, я думаю, что из-за него мои дни Disney сочтены. Я понял, что я и есть Дамбо, что я работаю в этом ужасном большом цирке, и мне нужно сбежать. В какой-то степени этот фильм вполне автобиографичен”.