Тим Бертон заявил о прекращении сотрудничества с Disney

В минувшие выходные Тим Бертон посетил Кинематографический фестиваль имени братьев Люмьер во Франции, где получил почетную премию Prix Lumière. Он выступил на пресс-конференции в субботу, 22 октября, где сравнил работу в компании с персонажем Дамбо, попавшим в ловушку в “ ужасном большом цирке”, сообщает CNN.
“Все это стало очень однородным, очень консолидированным. Осталось мало места для разных вещей”, - сказал Бертон.
Бертон отметил, что Disney сейчас в основном сосредоточена на своих крупных франшизах в рамках кинематографических вселенных Star Wars и Marvel. Также, Бертон прокомментировал свое потенциальное участие в проектах киновселенной Marvel, сказав, что шансы невелики.
“Я могу иметь дело только с одной вселенной, я не могу иметь дело с несколькими вселенными”, - сказал он.
В последний раз Бертон работал с Disney над полнометражным ремейком “Дамбо”, который вышел в 2019 году.
“Меня нанимали и увольняли несколько раз за всю мою карьеру”, - добавил Бертон. “Что касается “Дамбо”, я думаю, что из-за него мои дни Disney сочтены. Я понял, что я и есть Дамбо, что я работаю в этом ужасном большом цирке, и мне нужно сбежать. В какой-то степени этот фильм вполне автобиографичен”.
За всю свою карьеру Бертон много сотрудничал с Disney. Он начинал как младший аниматор мультфильма "Пес и лис" 1981 года. Сотрудничество Бертона с Disney подарило миру такие кинопроекты, как “Кошмар перед Рождеством”, 1993, “Джеймс и гигантский персик”, 1996, “Франкенвини” 2012, “Алиса в стране чудес” 2010.
Следующий проект режиссера, спин-офф о семье Аддамс “Уэнсдэй”, должен выйти на Netflix 23 ноября.