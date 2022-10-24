10 дорогих автомобилей, уничтоженных на съемочной площадке

Американский страховой портал Confused составил рейтинг самых дорогих автомобилей, которые были разбиты на съемочной площадке ради зрелищных кадров. Наиболее дорогостоящей машиной из кино оказался Porsche 917K, который лишился колеса во время съемок фильма «Ле-Ман» 1971 года. Его восстановили и в 2017 году пустили с молотка за 14 миллионов долларов (860 миллионов рублей).

Фото: Motor.ru Motor.ru

В меньшую сумму оценен Aston Martin DB10 из фильма о Джеймсе Бонде 2015 года «007: Спектр»: всего в съемках принимали участие 10 машин, семь из которых были уничтожены, а одну продали на аукционе за 2 434 500 фунтов стерлингов (3 586 009 долларов на тот момент или 220 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

На третьем месте в рейтинге Rolls-Royce Phantom из «Железного человека 2» (2010 год), который во время съемок был распилен пополам. На съемочной площадке было два таких Phantom, стоимость каждого из которых составляла 493 тысячи долларов (более 30 миллиона рублей).

Следом идут Lamborghini Murcielago LP640 из фильма о Бэтмене «Темный рыцарь» (2008 год), который стоил 354 тысячи долларов (21,7 миллиона рублей), и Ford Falcon XB GT Coupe из «Безумного Макса 2» (1981 год). Цена последнего составляла 265 тысяч долларов (16,2 миллиона рублей).

Вторая половина рейтинга выглядит следующим образом: шестая строчка досталось Aston Martin DBS из «Казино Роял» 2006 года (225 тысяч долларов или 13,8 миллиона рублей), а седьмая – Ford Mustang Eleanor из «Угнать за 60 секунд», 2000 год, 219 тысяч долларов или 13,5 миллиона рублей.