Метеоритный дождь разрушит Владивосток: вышел трейлер фильма «Мира»

В Сети появился трейлер фильма-катастрофы «Мира». Его снимали во Владивостоке, а премьера запланирована уже на конец декабря.
Сюжет, судя по трейлеру в следующем: девушка с младшим братом пытается спастись из Владивостока, который разрушен метеоритным дождем. Ее отец, космонавт, по телефону дает девушке указания – куда бежать и что делать. Задача – добраться до острова Русского в ДВФУ.
В трейлере «засветились» интересные моменты. Например, разрушенный Золотой мост и центр города. Графика, кстати, сильно бросается в глаза даже в трейлере ленты. Во Владивостоке уже снимали два фильма - «На районе» и «Владивосток». Ни один из них не понравился ни приморцам, ни кинокритикам.