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46 минут назад

Метеоритный дождь разрушит Владивосток: вышел трейлер фильма «Мира»

РИА "ФедералПресс"

В Сети появился трейлер фильма-катастрофы «Мира». Его снимали во Владивостоке, а премьера запланирована уже на конец декабря.

Метеоритный дождь разрушит Владивосток: вышел трейлер фильма «Мира»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Сюжет, судя по трейлеру в следующем: девушка с младшим братом пытается спастись из Владивостока, который разрушен метеоритным дождем. Ее отец, космонавт, по телефону дает девушке указания – куда бежать и что делать. Задача – добраться до острова Русского в ДВФУ.

В трейлере «засветились» интересные моменты. Например, разрушенный Золотой мост и центр города. Графика, кстати, сильно бросается в глаза даже в трейлере ленты. Во Владивостоке уже снимали два фильма - «На районе» и «Владивосток». Ни один из них не понравился ни приморцам, ни кинокритикам.

Фильмы,На районе,
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