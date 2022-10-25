Метеоритный дождь разрушит Владивосток: вышел трейлер фильма «Мира»

В Сети появился трейлер фильма-катастрофы «Мира». Его снимали во Владивостоке, а премьера запланирована уже на конец декабря.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Сюжет, судя по трейлеру в следующем: девушка с младшим братом пытается спастись из Владивостока, который разрушен метеоритным дождем. Ее отец, космонавт, по телефону дает девушке указания – куда бежать и что делать. Задача – добраться до острова Русского в ДВФУ.