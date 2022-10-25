Киноперсонажи, которым изменили ориентацию

Творцы поп-культуры вывели рецепт идеального скандала с фанатами: берете известного персонажа, меняете его ориентацию — и вуаля! Вы великолепны, теперь ждите тысячи проклятий в свой адрес от поклонников. Звучит рисково, но на такой шаг идут многие режиссеры и писатели. Мы вспомнили случаи самых громких вымышленных каминг-аутов.

Фото: Super.ru Super.ru

Альбус Дамблдор

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В 2021 году соцсети (точнее, ту их территорию, где обитают поттероманы) разрывало от количества шуток в адрес фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Примечательно, что дело было еще до релиза, а потешались фанаты над названием картины. Какие тайны, иронизировали они, могли остаться у Дамблдора, если все подробности его личной жизни озвучили и обсудили еще в 2007 году? Тогда книжная сага «Гарри Поттер» как раз подошла к концу и ее создательница Джоан Роулинг внезапно заявила, что седовласый Альбус Дамблдор — гомосексуал.

Оказалось, что его связывали отнюдь не платонические, а «полные любви и страсти» отношения с другом юности Геллертом Грин-де-Вальдом. Позднее пути волшебников разошлись: Геллерт выбрал темную сторону силы, Альбус — светлую, но расставание стало для него трагедией. Это был самый громкий каминг-аут в истории фэнтези, который перевернул фандом «Гарри Поттера» с ног на голову. Многие фанаты отказывались считать сказанное Роулинг каноном, поскольку в книгах и фильмах ориентация Дамблдора никак не подтверждалась.

В 2019 году Джоан объяснила, что ее не волнует личная жизнь волшебников, поэтому отношения Дамблдора и Грин-де-Вальда и не получили отражения. К тому моменту поклонники уже смирились с гомосексуальностью директора Хогвартса, поэтому просто отпускали едкие комментарии в адрес Роулинг. Они предполагали, что в следующий раз писательница также легко изменит биографии других персонажей: окажется, например, что у Волан-де-Морта нет носа, потому что он сидел на кокаине. Что ж, единственной хозяйке и повелительнице волшебной вселенной имени Гарри Поттера можно все.

Супермен

Герой № 1 в современной мифологии США, перед убеждениями и мощью которого трепещет зло галактических масштабов. Имя ему — Супермен, известный при рождении как Кал-Эл, а по земному паспорту — Кларк Кент. В издательстве DC хорошо понимают: одно неосторожное изменение в биографии супергероя –– и они обрекут себя на верную смерть от рук фанатов. Тем более если речь о такой тонкой материи, как ориентация.

Видимо, рисковать в итоге никто не захотел, поэтому в комиксах сам Кларк Кент никогда не совершал каминг-аут. Но это сделал его сын Джон, дебютировавший в 2015 году Супермен-младший. В наследство от отца он получил силу, супергеройский костюм с развевающимся плащом, а заодно и головную боль под видом защиты планеты. К 2021 году наследник так устал противостоять угрозам, постоянно сыплющимся на Землю, что оказался близок к депрессии. Тогда-то в его жизни и появился розоволосый корреспондент Джей Накамура, отношения с которым помогли Джону пережить трудный период. К слову, девушки ему тоже нравятся — по задумке автора комикса Тома Тэйлора, супергерой является бисексуалом.

Сдержало ли фанатов Супермена то, что квир-персоной внезапно сделали сына Кларка? Разумеется, нет. Соцсети DC завалили гневными комментариями, основной посыл которых сводился к одному: Супермен-гей — это покушение на классику, погоня за трендами и вообще неприемлемо. Масла в огонь подливали поклонники Marvel, которые, учуяв запах холивара в соседнем издательстве, сбежались в комментарии. «Бро, они реально сделали сына Супермена бисексуалом. Вот почему Marvel лучше», — написал один из фанатов, даже не подозревая, какой релиз готовит его любимое издательство.

Капитан Америка

Если в пантеоне DC правит Супермен, то в Marvel пальму первенства удерживает Капитан Америка — в миру мужественный и до занудства принципиальный Стив Роджерс. Он тоже персонаж-легенда, чьи униформа и щит из вибраниума по праву считаются неприкосновенными артефактами. Правда, не для художников Marvel. За 80 лет существования героя кто только ни носил его обтягивающее трико: Капитан Америка был оборотнем, обезьяной, зомби, солдатом времен войны за независимость США и женщиной. Помните любовь всей жизни Роджерса Пегги Картер? И она однажды примерила костюм со звездой на груди.

В 2021 году, когда универсальный солдат всея Marvel как раз отметил 80-летие, он обзавелся еще одним воплощением. Очередным Капитаном Америкой стал парень по имени Аарон Фишер — гей и ЛГБТ-активист. Неповторимого Стива Роджерса он не заменил, а только вдохновился его подвигами и встал на путь супергеройства (ладно, еще приватизировал себе псевдоним). Своего кумира Аарон встретил в юбилейном комиксе «Соединенные штаты Капитана Америки», где были и другие подражатели супергероя.

Фанаты отреагировали на нового персонажа без энтузиазма. Среди очередных разговоров о священной комикс-классике и призывов Таноса, который пришел бы и все пофиксил, то и дело раздавались возгласы: «За что?» Претензии касались не только ориентации Фишера, но и его внешнего вида. По мнению читателей Marvel, он получился недостаточно мускулистым для супергероя.

Губка Боб

В поп-культуре, где волшебникам и супергероям меняют ориентацию, от переделок в биографии не застрахована даже желтая губка, проживающая на дне океана. Однако про ориентацию Губки Боба напрямую не говорили, команда канала Nickelodeon только намекнула об этом в социальных сетях. Но Интернет забурлил! Дело было в июне 2020 года, когда в ЛГБТ-коммьюнити отмечали Месяц гордости. По такому поводу в соцсетях канала появился пост, где в компанию трансгендерного актера Майкла Коэна и официально бисексуальной героини мультфильма «Легенда о Корре» затесался Губка Боб.

Вообще, создатель Боба и всех обитателей Бикини Боттом Стивен Хилленберг задумал своих персонажей асексуальными, а в Nickelodeon июньский пост никак не прокомментировали, поэтому каждый расценил его по-своему. Кто-то сокрушался над уничтоженным детством, герой которого оказался квиром, другие посылали в адрес канала проклятья. Однако нашлись и те, кто воспринял новость адекватно. «Мне все равно, если Губка Боб гей, гетеро или би. Он научил меня: „Я уродлив и горжусь этим“. И за это я ему признателен», — написал один из пользователей Twitter.

Дэвид Кинг

У геймеров-старожилов еще сильны воспоминания о золотых деньках, когда игры принадлежали только им. Тогда трава была зеленее, мускулы главных героев — рельефнее, а женские персонажи носили бронелифчики и коротали время в ожидании спасения. Хранители духа старой школы гейминга всеми силами пытаются оберегать свою территорию от попыток разработчиков навести инклюзивность.

Поэтому вписывать ЛГБТ-персонажа в игру — это заведомо рискованное решение, опаснее которого только изменение ориентации уже существующего героя. Но разработчики игры Dead by Daylight любят рисковать. Иначе не объяснить, почему на шестом году жизни проекта один из персонажей совершил каминг-аут. И не кто-нибудь, а любимчик геймеров Дэвид Кинг — грубиян и бунтарь, всегда готовый ввязаться в драку.

Потрясению игроков не было предела, как и полыханию их праведного гнева в соцсетях. Геймеры отказывались играть за Кинга и требовали не портить игру, а многие просто не поверили, что персонаж оказался гомосексуалом. Мы подозреваем, что ориентация никак не отражается на боевых скиллах, хотя в комментариях наивно спрашивали: «Какой он гей, если легко поломает любого?»

Ричи Тозиер

В тихом городке Дерри, как и в любом другом населенном пункте на задворках США, творятся очень странные дела. Жителей терроризирует древнее зло, имя которому Пеннивайз, — клоун-убийца прямиком из худших детских кошмаров. Ему противостоят местные школьники из «Клуба неудачников», которым однажды удается расправиться с Пеннивайзом. Все это нам показали в фильме «Оно» 2017 года по одноименному роману Стивена Кинга, но еще спустя два года (или 27 лет по внутреннему календарю франшизы) история получила продолжение на экране.

Древнее зло снова пробудилось в фильме «Оно-2», «Клуб неудачников» поспешил на помощь, а вместе с тем всплыли подробности из личной жизни его повзрослевших участников. Оказалось, что весельчак и сквернослов Ричи Тозиер давно и тайно влюблен в своего друга детства Эдди Каспбрака. На это указывает сцена в конце фильма, когда Тозиер находит на Мосту поцелуев инициалы «R+E» (первые буквы имен Ричи и Эдди), вырезанные им еще в детстве.

К слову, Стивен Кинг такой ход даже не рассматривал. Изменить ориентацию Ричи решила съемочная группа, когда корпела над сценарием второй части, а мастер ужасов ее только поддержал. Поклонники хоррора тоже отнеслись к изменениям спокойно, что, кстати, неудивительно. В оригинальном «Оно» Кинга все заканчивается оргией (без шуток) «Клуба неудачников» после победы над Пеннивайзом, поэтому фанатов истории уже ничем не удивишь.