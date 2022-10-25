Кавилл подтвердил свое возвращение к роли Супермена

Покоритель женских сердец и просто Аполлон со скромным нравом Генри Кавилл не перестаёт радовать своих поклонников. Буквально на днях актёр сообщил прекрасную новость: он возвращается к роли Супермена.
Многие могли об этом догадаться, так как этот герой появился в эпизоде недавно вышедшего в прокат фильма «Чёрный Адам». Впервые Кавилл сыграл Супермена в фильме «Человек из стали», премьера которого состоялась в 2013 году. Эту же роль Генри исполнил в проектах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига Справедливости».
«Я хотел дождаться конца выходных, прежде чем публиковать эту новость, чтобы посмотреть фильм "Чёрный Адам". Но теперь, когда многие из вас сделали это, я хочу официально заявить о том, что возвращаюсь к роли Супермена. То, что вам сейчас известно о фильме — это всего лишь малая часть грядущих событий. Спасибо за вашу поддержку и терпение. Обещаю, что это будет вознаграждено», — обратился к поклонникам Генри в своих социальных сетях.
К слову, многие фанаты уже не надеялись увидеть Кавилла в роли Супермена, да и слухи об нежелании актёра возвращаться во вселенную DC росли с каждым днём. Но история Супермена продолжается.
Премьера «Чёрного Адама» с Дуэйном Джонсоном в главной роли, которая состоялась 21 октября, уже бьёт все рекорды и собирает положительные отзывы среди зрителей. Но не забываем и о том, что эпизодическое появление Супермена в фильме — это лишь малая толика того, что ожидает поклонников.