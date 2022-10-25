Кавилл подтвердил свое возвращение к роли Супермена

«Я хотел дождаться конца выходных, прежде чем публиковать эту новость, чтобы посмотреть фильм "Чёрный Адам". Но теперь, когда многие из вас сделали это, я хочу официально заявить о том, что возвращаюсь к роли Супермена. То, что вам сейчас известно о фильме — это всего лишь малая часть грядущих событий. Спасибо за вашу поддержку и терпение. Обещаю, что это будет вознаграждено», — обратился к поклонникам Генри в своих социальных сетях.