Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
1 час назад

Сухоруков объяснил отказ Балабанова снять «Брат 3»

Lenta.ruиещё 4

Актер Виктор Сухоруков объяснил, почему режиссер Алексей Балабанов отказался снимать третью часть фильма «Брат». Об этом сообщает 72.ru.

Сухоруков объяснил отказ Балабанова снять «Брат 3»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артист рассказал, что режиссер не захотел снимать новую часть без Сергея Бодрова. Сухоруков признался, что приходил к Балабанову со своими идеями, этюдами и зарисовками для фильма «Брат 3».

«И он мне вдруг сказал: "А как ты себе представляешь без Бодрова?" Сережи уже не было», — рассказал актер.

По словам Сухорукова, режиссер добавил, что не будет снимать продолжение, потому что не знает «этого времени».

Фильмы,Брат,Сергей Бодров,Алексей Балабанов,Виктор Сухоруков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители