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1 час назад

Вышел трейлер экранизации «На Западном фронте без перемен»

Lenta.ru

Cтриминговый сервис Netflix выпустил трейлер экранизации немецкого писателя Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». Видео опубликовано на YouTube.

Режиссером кинокартины выступил Эдвард Бергер. В фильме снялись Даниэль Брюль, Альбрехт Шух, Себастьян Хюльк, Феликс Каммерер, Арон Хильмер, Эдин Хасанович и Дефид Штризов.

Премьера киноленты состоялась 12 сентября 2022 года на ежегодном Кинофестивале в Торонто. Мировая премьера на платформе Netflix запланирована на 28 октября.

Роман Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен» входит в большую тройку романов «потерянного поколения», изданных в 1929 году, наряду с произведениями «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя и «Смерть героя» Ричарда Олдингтона. Антивоенный роман повествует обо всем пережитом, увиденном на фронте молодым солдатом Паулем Боймером, а также его фронтовыми товарищами в Первой мировой войне.

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