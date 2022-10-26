Вышел трейлер экранизации «На Западном фронте без перемен»

Премьера киноленты состоялась 12 сентября 2022 года на ежегодном Кинофестивале в Торонто . Мировая премьера на платформе Netflix запланирована на 28 октября.

Роман Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен» входит в большую тройку романов «потерянного поколения», изданных в 1929 году, наряду с произведениями «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя и «Смерть героя» Ричарда Олдингтона. Антивоенный роман повествует обо всем пережитом, увиденном на фронте молодым солдатом Паулем Боймером, а также его фронтовыми товарищами в Первой мировой войне.