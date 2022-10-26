65 лет назад вышел фильм Сергея Герасимова «Тихий Дон»

65 лет назад на экраны вышел «Тихий Дон» режиссера Сергея Герасимова. Именно его версия стала канонической. Корреспондент «МИР 24» Елена Ширяева еще раз пересмотрела классику.

Фото: Кадр из фильма "Тихий Дон" Кадр из фильма "Тихий Дон"

Легендарная сцена, с которой начинается киноэпопея «Тихий Дон» и история любви Аксиньи и Григория. Эти костюмы героев на киностудии имени Горького хранят как реликвию. «Вот можно увидеть надпись – Аксинья, киностудия Горького. Элина Быстрицкая, конкретно под нее снимали мерки. Она приезжала сюда на примерки», –рассказала руководитель комплекса костюма и реквизита Киностудии им. М. Горького Наталья Левина.

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На киностудии Горького «одевали» всех известных киногероев. Всегда с оглядкой на историю. Гардероб для фильма «Тихий дон» – одежда настоящих казаков. Это шлычка – головной убор, который носили замужние казачки. «Мы можем видеть в сцене в фильме, где Аксинья и Григорий у реки, у нее волосы собраны в пучок и прикрыты таким предметом», – говорит женщина. У режиссера Сергея Герасимова «Тихий Дон» – семейная сага. Любовь, ненависть, противоборство кланов. Ничего подобного советский зритель еще не видел. Запретная любовь казака Григория и его соседки Аксиньи привлекла тогда 47 миллионов зрителей. Элина Быстрицкая так стеснялась этой откровенной сцены, что между актерами пришлось постелить одеяло. На роль Аксиньи претендовали 200 актрисы. Но Быстрицкой легче остальных давались казачьи повадки. Она родилась на Украине.

«Я познакомилась с казачками, я видела их. Я понимала, какие они. И когда я узнала, что Герасимов будет снимать «Тихий Дон», я перечитала. Я поняла, что я мечтаю об этой роли», – вспоминала народная артистка СССР Элина Быстрицкая.

Для роли ей пришлось налегать на сметану и мед, чтобы набрать 15 килограммов, а еще огрубеть: ухоженные руки не вписывались в образ казачки. Носить воду, как казачки, не так то просто. Много ведер перетаскала Быстрицкая, готовясь к сцене.

«Я ходила рано утром, и одна из пожилых казачек говорила: давай набирай и неси. Но не просто так, а чтобы Гришки понравилось», – вспоминала Элина Быстрицкая.

А Петра Глебова утвердили на роль не за внешность, а за голос.

«На какую-то его реплику вдруг Герасимов говорит: «Стоп, кто произнес эти слова? Чей голос?» Я! Они договорились пообщаться. Они до утра ездили, говорили и пели песни», – рассказала дочь актера Петра Глебова Ольга Глебова.

Для Глебова роль в «Тихом Доне» была первой главной, хотя на момент съемок ему уже было за 40. Актера пришлось «омолаживать» с помощью грима. Герасимов задумал экранизировать «Тихий Дон» еще в 1939 году, но у Шолохова и Сталина тогда были напряженные отношения. К фильму вернулись лишь после смерти вождя. Михаил Шолохов принимал активное участие в экранизации романа. Перед съемками режиссер согласовывал сценарий с писателем. Шолохов же утверждал и актеров на главные роли, и он предложил снимать картину в Ростовской области на берегу реки Донец, это один из притоков реки Дон.