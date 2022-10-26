Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
3 часа назад

Киновселенную DC официально переименовали

Чемпионат.comиещё 3

Ранее киновселенная DC называлась DC Extended Universe (DCEU), но её решили переименовать в DC Universe (DCU). Видимо, новые топ-менеджеры вознамерились сделать ребрендинг и переосмыслить своё супергеройское направление.

Киновселенную DC официально переименовали
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Совсем недавно боссы Warner Bros. назначили главами кинофраншизы DC режиссёра Джеймса Ганна и его давнего партнёра Питера Сафрана. Ганн и Сафран будут руководить DC Studios — новым подразделением WBD, которое отвечает за все супергеройские сериалы, фильмы и другие медиа. Ганну поручили реализовывать творческий аспект, в Сафрану доверили бизнес-задачи.

На фоне перестановок в топ-менеджменте и переименования киновселенной стало известно, что Генри Кавилл полноценно вернулся к роли Супермена. Его герой уже отметился в слитой сцене в «Чёрном Адаме», а впереди его ждут другие супергеройские картины.

Фильмы,Генри Кавилл,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители