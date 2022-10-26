"Украденные" казацкие чубы: как создавался "Тихий Дон"

Сложно представить себе советскую литературу без эпического романа Михаила Шолохова "Тихий Дон". В четырех томах писатель смог уместить важнейшие события начала XX века, предопределившие путь всей России, и отразить их через судьбу обычного казака. Сразу после выхода книги она была экранизирована Ольгой Преображенской и Иваном Правовым, однако огромную популярность приобрела более поздняя версия, созданная Сергеем Герасимовым.

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Герасимов предлагал экранизировать роман Шолохова еще в 1939 году, после того как закончил работу над фильмом "Учитель". Однако к этому не располагала политическая обстановка — в то время от артистов требовались эпические произведения о построении коммунизма, и судьба Григория Мелехова, человека "обреченного историей", в эту идеологию никак не вписывалась. Режиссеру удалось осуществить свой замысел только во второй половине 50-х. С благословения самого Шолохова он приступил к написанию сценария, правда, сам автор отказался помогать Герасимову и не хотел вмешиваться в процесс создания картины. Однако все делалось только с его одобрения, в том числе утверждение актеров.

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В поисках Григория

Для подбора актеров была создана целая картотека героев романа: от кучера до царя, при этом самым сложным оказался поиск актеров на главные роли. На роль Аксиньи, одну из самых сложных и притягательных героинь советской литературы, среди множества кандидатур Шолоховым была лично утверждена Элина Быстрицкая. На роль Натальи, нелюбимой жены, Герасимов взял студентку своего курса, молодую и непосредственную Зинаиду Кириенко. Гораздо хуже дела обстояли с Григорием Мелеховым. Сначала его пытались искать среди казаков в ростовских станицах, но все они либо попадали в образ, но не подходили внешне, либо наоборот. Режиссер уже был готов смириться с не самой удовлетворяющей его кандидатурой, когда ему помог случай.

На "Мосфильме" проходили прослушивания на эпизодические роли, и на одно из них пришел Петр Глебов. Герасимов обратил на него внимание — его зацепили "сильные" глаза актера и голос. К удивлению ассистентов, режиссер попросил их загримировать Глебова под Мелехова и благополучно об этом забыл. На следующий день, когда Герасимов пришел на "Мосфильм", его встретил Григорий Мелехов, как будто сошедший со страниц романа.

Большую роль в формировании образа казака играли и иллюстрации к книге, создаваемые на протяжении десятилетий и подающие его практически как исторического персонажа. Гримеры точно воспроизвели этот образ, а на читке сценария Герасимов убедился, что Глебов правильно понимает своего героя. Когда Шолохову показали кадры с проб, писатель практически сразу сказал, что на него смотрит самый настоящий Григорий. Мелехов наконец-то был найден.

Атмосфера донского хутора

Натурные съемки было решено проводить на родине романа, в Ростовской области. Стараниями художников вблизи хутора Диченского вырос хутор Татарский, в котором были построены курени Мелеховых, Астаховых, Листницких и даже церковь, куда любили забираться местные, чтобы было удобнее наблюдать за съемками. Внутреннее убранство домов главных героев при этом было воспроизведено в павильонах "Мосфильма". С наступлением осени вся работа переносилась в Москву, куда перевозили мебель, утварь, посуду, настоящие донские лавки, двери и сундуки.

По признанию тех, кто работал над фильмом, без казаков им бы точно не удалось воспроизвести настоящую атмосферу донского хутора. Даже в том, как они двигались или повязывали платок, была особенная магия и сила, которую артисты пытались повторить. По заданию режиссера они "обживали" свой образ, занимаясь обычными деревенскими делами.

Так, однажды, когда Элина Быстрицкая шла к колодцу за водой, ее догнал Глебов на своем коне Диктаторе. Актриса крикнула ему вслед фразу из сцены, которая должна была сниматься на днях, тот ответил, и постепенно между ними завязался шутливый диалог. Им встретилась хуторская бабушка с коромыслом, воспринявшая игру актеров всерьез, и вклинилась в беседу. Только когда вся троица остановилась перед колодцем, она поняла, что Глебов и Быстрицкая — актеры. Те, конечно, были очень довольны результатами незапланированной репетиции. Жители настолько свыклись с актерами, что воспринимали их исключительно как персонажей книги — если кто-то приезжал в станицу и спрашивал среди местных, где живет Глебов, те не могли ему ответить. Зато где живет Гришка Мелехов, знали все.

Местные не только консультировали, но и активно участвовали в съемках. На хуторе было престижным хоть как-то приложить руку к созданию картины. Перед гримерами и костюмерами стояла сложная задача — одеть, обуть и загримировать десятки актеров массовки. Некоторые из них были настолько убедительны, что им даже давали эпизодические роли с репликами, а другие довольствовались тем, что "одалживали" из гримерок предметы казачьего гардероба, например чубы, и щеголяли в них деревне. На следующий день все "одолженные" вещи всегда возвращались, но немного потрепанными. Отзывчивыми оказались не только жители хутора, но и горожане в Ленинграде. Когда на Дворцовой площади проходили съемки взятия Зимнего дворца, прохожие обращались к съемочной группе с вопросами и предложениями. Некоторые оказывались непосредственными очевидцами изображаемых событий.

Премьера

Шолохова не раз приглашали на съемки, но тот полностью доверял Герасимову, поэтому писателю показывали отснятый материал уже в студии, где он мог вносить правки. Постепенно, шаг за шагом начал формироваться фильм, и к весне 1957 года первые две серии были готовы. Шолохов был так доволен результатом, что попросил сначала показать картину своим землякам и устроить премьеру в его родной станице Вешенской. Вся съемочная группа полетела туда из Ростова на самолете, который сел неподалеку от станицы, "за огородами". В Вешенскую съезжались жители всех окрестных деревень, приезжали целыми семьями, поэтому просмотры проходили круглосуточно. Пока одни зрители смотрели фильм, другие прямо на площади, на улице обсуждали его друг с другом и съемочной группой. Герасимов потом вспоминал, что никогда его работа не встречала столь искреннего энтузиазма и любви зрителей.