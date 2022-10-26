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2 часа назад

8 малоизвестных фильмов с популярными актерами

Теории и Практики

Некоторые актеры приобретают известность благодаря нескольким культовым фильмам, после чего они остаются в памяти зрителя в определенной роли. Например, Леонардо Ди Каприо — Джек из «Титаника», Дэниэл Рэдклифф — Гарри Поттер. Однако всем известные актеры могут раскрыться совершенно иначе в других работах. Делимся 8 малоизвестными фильмами с популярными актерами.

8 малоизвестных фильмов с популярными актерами
Фото: Кадр из фильма «Джунгли»Кадр из фильма «Джунгли»

«Все говорят, что я люблю тебя»

Видео дня

Год: 1996 Режиссер: Вуди Аллен

Действие фильма происходит в Нью-Йорке, в Венеции, в Париже. Персонажи связаны между собой супружескими, родственными и дружескими отношениями. Среди актеров: Джулия Робертс, Вуди Ален, Роберт Нортон, Натали Портман. И несмотря на такой звездный состав, фильм все-таки померк на фоне других более известных работ Вуди Аллена.

«Жизнь этого парня»

Год: 1993 Режиссер: Майкл Кентон-Джонс

Муж главной героини Кэролайн разводится с ней и женится на богатой женщине, забрав старшего сына. Кэролин отправляется в бесцельную поездку по Америке. И однажды судьба сводит ее с Дуайтом. Новый «отец семейства» оказывается деспотом и тираном. Среди актеров — совсем молодой Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.

«Искусство заключать сделки»

Год: 2016 Режиссер: Джереми Коннер

Американский пародийный фильм — это сатира на бизнесмена Дональда Трампа. Фильм выпустили во время его кампании на пост президента США в 2016 году, за девять месяцев до того, как он был избран президентом. И играет в этом фильме всемирно известный Джонни Депп.

«Пиджак»

Год: 2005 Режиссер: Джон Мейбери

Ветеран войны в Персидском заливе Джек Старкс пытается восстановиться после ранения в голову. Однако у него случаются приступы амнезии. Когда Старкса обвиняют в убийстве полицейского, его направляют на психиатрическую экспертизу. Доктор Беккер использует экспериментальные методы лечения, вводя Старксу новейшие препараты. После инъекций Старксу надевают смирительную рубашку и помещают в подвал. В главных ролях — Эдриан Броуди, известный благодаря фильму «Пианист», и Кира Найтли.

«Дитя во времени»

Год: 2019 Режиссер: Джулиан Фарино

Четырехлетняя дочь успешного детского писателя Стивена Льюиса внезапно исчезает. Два года спустя после трагедии, Льюис пытается начать жить самостоятельно заново. Жена ушла от него, а друзья слишком заняты собственными делами. В главной роли — Бенедикт Камбербэтч.

«Джунгли»

Год: 2017 Режиссер: Грег МакЛин

Группа друзей отправляется в непроходимые джунгли Боливии в поисках приключений. Однако приятели остаются один на один с дикой природой, путешествие превращается в борьбу за выживание. И в ней участвует Дэниэл Рэдклифф — известный всем как Гарри Поттер.

«Прекрасный день по соседству»

Год: 2019 Режиссер: Мариэль Хеллер

Журналист Ллойд Вогел решил взять интервью у ведущего популярной детской передачи Фреда Роджерса. Сам Вогел с детства обижен на отца, поэтому считает кумира детей неподходящим кандидатом для исследования. Но после личного знакомства стремление мистера Роджерса видеть в людях только хорошее начинает менять и самого журналиста. Среди актеров — всем известный Том Хэнкс, который предстает в непривычном для себя образе.

«Энигма»

Год: 2001 Режиссер: Майкл Аптед

Этот фильм посвящен шифровальной машине «Энигма», которую обнаружили в марте 1943 года. Гениальному математику Тому Джерико дается четыре дня, чтобы разгадать загадку. Молодой ученый начинает тайное расследование. Вскоре Тому становится известно, что его любовницу Клэр подозревают в связях с нацистами. В главной роли Дюргей Скотт, а одну из женских ролей играет Кейт Уинслет.

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