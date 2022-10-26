Теории и факты о фильме «Мадам Паутина»

Если хотя бы часть слухов окажется правдой, то фильм точно взорвёт наш мозг.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

После провального «Морбиуса» и слабого второго «Венома» Sony и Marvel наверняка задумались о том, как больше не допускать подобных ошибок и всё же радовать своих зрителей чем-то, кроме мемом. Ещё в 2019-м стало известно о разработке фильма «Мадам Паутина», а в последнее время лента стала получать более осмысленный вид и актёрский состав. Активная разработка сценария и других деталей началась после «Морбиуса», поэтому у создателей фильма было время поработать над ошибками и угодить фанатам.

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Согласитесь, что «Мадам Паутина» не внушает доверие — это выглядит как попытка Sony ввести в свою вселенную ещё одного персонажа, связанного с Человеком-пауком. На данный момент сюжет держится в секрете, а чего-то цепляющего, чтобы прямо ждать фильм, нет.

А что если картина лишь на первый взгляд кажется такой невзрачной, а на деле зрителей может ждать необычный для Sony и Marvel фильм с разными вселенными и сюжетом? Да и к тому же к ленте привлечены мощные актёры, которые явно обошлись в копеечку.

Всё это может быть неспроста, поэтому мы собрали для вас известную информацию о ленте, а также попытались разобраться, что вообще от неё ждать.

Кто вообще такая Мадам Паутина

В комиксах — пожилая парализованная женщина, которая вынуждена находиться в своём паутинообразном кресле. Первой Мадам Паутиной стала Кассандра Уэбб. Девочка родилась мутантом — она владела телепатией, ясновидением, предвидением и умела буквально прочитывать человека. С возрастом навыки Кассандры только усиливались, а ещё она была слепой. Несмотря на свои навыки, вернуть зрение ей не удалось.

Это положительный персонаж, который очень часто помогал Человеку-пауку, особенно в самых запутанных преступлениях. К тому же Мадам Паутина одна из немногих, кто знает тайну личности Паучка.

По большей части в комиксах и мультсериалах Кассандра была наставником для Человека-паука, она давала герою ценные советы, однако крайне редко принимала участие в боевых действиях. Её главная фишка — интеллект и экстрасенсорные способности.

После смерти Кассандра передала свои способности Джулии Карпентер. В комиксах она стала второй Мадам Паутиной. Если до получения сил девушка занималась супергеройством, то после этого тоже стала своего рода советником Паучка. Кстати, и в фильме, похоже, мы также увидим и версию Карпентер.

Очевидно, что это не самый интересный и яркий персонаж комиксов Marvel, который удостоился аж отдельного фильма. Однако в этом может быть вся суть — создатели ленты попросту хотят запутать зрителей и не раскрывать все карты, а оставить всё сладкое до премьеры картины. Само собой, утечек избежать не получится, но мы помним, как Sony и Disney безуспешно пыталась скрыть появление Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, так что и тут нас может ждать нечто похожее.

Внимание! Хоть информация ниже не подтверждена, в фильме всё может оказаться действительно так. Читайте на свой страх и риск, если не боитесь спойлеров.

У Sony много именитых звёзд

До премьеры фильма ещё далеко, однако мы уже знаем исполнителей ключевых ролей. Правда, Sony пока не раскрыла, кто и кого сыграет, но источники авторитетного издания The Cosmic Circus раскрыли роли. К информации стоит относиться со скепсисом, но в то же время всё выглядит логично. Особенно радуют неожиданные персонажи, о которых мы даже вряд ли смогли бы подумать.

Кого сыграют актёры в фильме

Согласитесь, что это всё уже звучит и выглядит интереснее, чем казалось раньше. В качестве подтверждений данных рассмотрим фото со съёмок ленты, которые уже утекли в сеть. На одном из кадров можно увидеть беременную Эмму Робертс. Вероятно, она ждёт своего первенца — Питера.

Другие фото показывают нам, как Адам Скотт и Дакота Джонсон работают фельдшерами в какой-то организации. Судя по всему, героиня Джонсон попадёт в ситуацию, в ходе которой у неё откажут ноги. Это канонично, поскольку первая Мадам Паутина, Кассандра Уэбб, потеряла способность передвигаться самостоятельно. Только в комиксах это было связано с болезнью и слабостью скелетных мышц, а в фильме, похоже, ситуацию обыграют иначе.

Правда, и тут есть отклонение от канона, поскольку Бен Паркер никогда не был фельдшером, да и за свою жизнь он не встречал Кассандру Уэбб, и уж тем более не был задействован в чём-то мистическом. Надеемся, что создатели ленты грамотно впишут всех героев и объяснят, что к чему.

Небольшую путаницу добавляют ранние фото со съёмок, на которых можно увидеть Дакоту Джонсон в красном пиджаке. Такой образ в комиксах использовала вторая Мадам Паутина, Джулия Карпентер. Возможно, если Джонсон сыграет всё же Кассандру Уэбб, то героиня просто изменит свой имидж.

Ключевую роль может сыграть Питер Паркер

Если с персонажами и актёрами мы разобрались, то теперь дело за самым интересным — сюжетом. В The Cosmic Circus раскрыли и детали истории, полученные от надёжных источников. И они, если честно, взрывают мозг. Обо всём по порядку.

Если принять всю информацию про актёров за чистую монету, то становится очевидным, что Sony в этом фильме соберёт команду из женских версий Человека-паука. Также очевидно, что все они не могут существовать в одной вселенной, поэтому речь идёт как раз о мультивселенной, вокруг которой, кстати, и построена вся Сага мультивселенной в Marvel. Да, производством занимается не Marvel Studios, а сама Sony Pictures, однако это не помешает установить связь — это уже доказал «Человек-паук: Нет пути домой».

В фильме представят по крайней мере три вариации женской версии Человека-паука. Для чего они нужны? Источники издания уверены, что сюжет будет крутиться вокруг мамы и дяди Питера Паркера. Якобы какой-то мультивселенский злодей захочет сделать так, чтобы Питер никогда не родился и, соответственно, никогда бы не появился и Человек-паук.

Для этого он жаждет убить Мэри и Бена, ведь Мэри — мать, а Бен повлиял на решение племянника стать героем. Не совсем ясно, появятся ли в фильме и другие персонажи. Например, непонятно, где на момент картины будет молодая тётушка Мэй — жена Бена Паркера. Возможно, во вселенной фильма они ещё не встретились или же информацию про неё не удалось раскопать даже западным СМИ.

Наибольшие вопросы вызывает время, в котором развернётся фильм «Мадам Паутина». Судя по фотографиям со съёмок и рекламе на стендах, события ленты перенесут нас в Нью-Йорк, в далёкие 2000-е. Это также подтверждает и то, что на тот момент Питер ещё не родился.

Другой важный момент, который запутывает ещё сильнее — всё те же фото со съёмок, но в этот раз интереснее. На кадре ниже можно увидеть небольшие ящички с газетными вырезками разных изданий. Конечно, есть и известная всем фанатам газета The Daily Bugle, которая, кстати, имеет точно такой же логотип, как во вселенной «Человека-паука» Сэма Рэйми.

На одном из материалов сказано о храбром парне, который спас девочку из горящего здания. Вам ничего не приходит в голову? Да-да, тот фрагмент из «Человека-паука 2», когда Питер потерял способности и решился сам помочь людям. Об этом случае наверняка написали во всех газетах, но значит ли это, что события «Мадам Паутины» происходят во вселенной Рэйми? Нет.

На вопрос о том, появится ли в ленте Тоби Магуайр в роли Человека-паука, ответить тоже нельзя. Вероятно, действие фильма развернётся в ещё одной, какой-нибудь новой вселенной, не связанной вообще ни с чем. Пока что остаётся только гадать и надеяться, что Sony и Marvel смогут удивить.

Когда выйдет фильм «Мадам Паутина»

Изначально фильм хотели выпустить 7 июля 2023 года, однако потом премьеру передвинули на несколько месяцев, до 6 октября. Первый тизер могут показать до конца 2022-го, а вот более активную рекламную кампанию и трейлеры стоит ждать уже в 2023-м.

Вероятно, что до премьеры к делу подключатся и другие инсайдеры, которые будут подтверждать или опровергать имеющуюся информацию. Снимает ленту С. Дж. Кларксон, а сценарием, к сожалению, занимаются те же люди, которые работали над провальным «Морбиусом».