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2 часа назад

Ведьмы творят злые дела: вышел фильм о смотрителе кладбища в Новосибирской области

VN.ru Все новости Новосибирской области

Режиссер Дмитрий Кабанов снял мини-фильм о смотрителе кладбища Константине Кутакове, который рассказал, что происходит там по ночам.

Ведьмы творят злые дела: вышел фильм о смотрителе кладбища
Фото: VN.ru Все новости Новосибирской областиVN.ru Все новости Новосибирской области

Смотритель Каменского кладбища в Новосибирской области пришел к этому занятию несколько лет назад после смерти бабушки. «В такую сферу просто так не попадают. Нужно понимать специфику работы, психологию людей, у которых случилось горе. Мертвые любят тишину. Здесь надо вести себя тихо, без психов и истерик. Иногда люди приходят и ругаются. Начинаешь говорить, что так не принято», — поведал Константин Кутаков.

Он рассказал, что иногда ночью на кладбище приходят ведьмы и сатанисты. «Бывает, что приходишь с утра и где-то воск расплавлен, сразу видно, что ведьмы творили злые дела. Иногда на кресте видишь перевернутую фотографию, черную магию люди творят, это плохо», — говорит смотритель кладбища.

Кутаков уверен, что надо учиться искать общий язык с усопшими, поскольку они все слышат. «Иногда люди не могут найти захоронение, куда идешь, через траву и кусты, как будто слышишь его. Иногда покойные обижаются, когда заросло все травой. Они все слышат и видят. На кладбище это святая земля, здесь нельзя думать о плохом или пошлом», — отметил мужчина.

Посмотреть мини-фильм о смотрителе кладбища можно на портале Om1.ru

Фильмы,Дмитрий Кабанов,
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