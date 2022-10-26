Ведьмы творят злые дела: вышел фильм о смотрителе кладбища

Режиссер Дмитрий Кабанов снял мини-фильм о смотрителе кладбища Константине Кутакове, который рассказал, что происходит там по ночам.

Фото: VN.ru Все новости Новосибирской области VN.ru Все новости Новосибирской области

Смотритель Каменского кладбища в Новосибирской области пришел к этому занятию несколько лет назад после смерти бабушки. «В такую сферу просто так не попадают. Нужно понимать специфику работы, психологию людей, у которых случилось горе. Мертвые любят тишину. Здесь надо вести себя тихо, без психов и истерик. Иногда люди приходят и ругаются. Начинаешь говорить, что так не принято», — поведал Константин Кутаков.

Он рассказал, что иногда ночью на кладбище приходят ведьмы и сатанисты. «Бывает, что приходишь с утра и где-то воск расплавлен, сразу видно, что ведьмы творили злые дела. Иногда на кресте видишь перевернутую фотографию, черную магию люди творят, это плохо», — говорит смотритель кладбища.

Кутаков уверен, что надо учиться искать общий язык с усопшими, поскольку они все слышат. «Иногда люди не могут найти захоронение, куда идешь, через траву и кусты, как будто слышишь его. Иногда покойные обижаются, когда заросло все травой. Они все слышат и видят. На кладбище это святая земля, здесь нельзя думать о плохом или пошлом», — отметил мужчина.