Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
32 минуты назад

Комедия «Полный расколбас» вернётся в формате сериала

Чемпионат.com

Вышедший в 2016 году комедийный мультфильм «Полный расколбас» получит продолжение в формате сериала под названием Sausage Party: Foodtopia. Об этом актёр, сценарист и продюсер Сет Роген рассказал в своих соцсетях, там же он представил дебютный постер шоу. Он заявил, что премьера проекта состоится в 2024 году.

Комедия «Полный расколбас» вернется в формате сериала
Фото: Кадр из мультфильмаКадр из мультфильма

Оригинальный «Полный расколбас» — жесткая комедия для взрослых, в которой рассказывается о продуктах из супермаркета, которые мечтали попасть в руки покупателям. Но оказавшись на кухне, они осознали, что мир не такой, каким они его себе представляли. Сериал будет состоять из восьми эпизодов, в нем сохранится философия и юмор, который был в полнометражке.

Оригинальный «Полный расколбас» был принят довольно прохладно — на Metacritic у анимационного фильма 66 баллов из 100 от критиков и 5,6 из 10-ти от зрителей.

Фильмы,Полный расколбас,Сет Роген,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители