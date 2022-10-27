В сети вышел «Пэрл» — хоррор о безумной техасской фермерше

В сети вышел хит недавнего Венецианского фестиваля, фильм Тая Уэста «Пэрл» — вторая часть задуманной автором хоррор-трилогии про девушек, мечтающих об актерской славе. На сей раз Миа Гот, играющая главные роли во всех трех фильмах, перевоплотилась в уроженку Техаса времен Первой мировой войны. «Лента.ру» рассказывает, почему Тай Уэст — самый верный из последователей Квентина Тарантино и за что «Пэрл» заслужила восторги Мартина Скорсезе.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

1918 год. В идиллическом (да еще и расцвеченном всеми цветами техниколоровой радуги) техасском захолустье стоит домик, где с мамой и папой живет Пэрл (Миа Гот). Девушка ждет мужа с Первой мировой, пылко мечтает стать актрисой, а пока — ухаживает за хозяйством, время от времени тайком скармливая мелкую живность живущему в озере крокодилу.

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У Пэрл есть веские основания как можно реже появляться непосредственно в доме: папа (Мэттью Сандерлэнд) прикован к инвалидному креслу и требует ухода, а мама (Тэнди Райт) на этой почве окончательно превратилась в железную домомучительницу. Кроме того, семейство — немецкие иммигранты, так что дома звучит родная речь, а за его пределами в свете международной обстановки о происхождении лучше лишний раз не заикаться. От забот Пэрл время от времени сбегает в город, чтобы закинуться морфием и обмякнуть в кресле маленького кинозала. Скоро все эти обстоятельства закономерным образом сведут девушку с ума.

Кадр из фильма «Пэрл»

Разнообразные киновселенные — это, разумеется, изобретение совсем не нашего совсем молодого века. В некотором смысле своеобразным макетом таковой можно считать, например, конструкцию «Криминального чтива». В литературе (к которой Тарантино ближе, чем принято полагать) таких построений и вовсе пруд пруди — достаточно вспомнить бальзаковскую «Человеческую комедию». Впрочем, про французского классика — как-нибудь в другой раз, а вот упоминание Тарантино в контексте разговора о «Пэрл» куда более уместно.

Режиссер Тай Уэст — возможно, самый преданный и последовательный ученик классика. В отличие от целого сонма последователей (в диапазоне от Джо Карнахана до Максима Пежемского), Уэст ничуть не пытается копировать манеру мастера, но крайне точно перенимает у него поэтику. На руку Таю играет и совершенно искренняя ретромания: нечасто у хоррормейкеров увидишь настолько искреннюю влюбленность в эстетику фальшивых отрубленных голов и ног, политых искусственно яркой кровушкой.

В чистом виде эта эстетика была реализована в его прошлом фильме «Х», который рассказывал про съемочную группу, для работы над порнофильмом про фермеров арендовавшую, на свою голову, домик у дряхлой супружеской четы. Отчаянные мизансцены (как это было принято в порно семидесятых — действие разворачивается в 1979-м) вскипятили хозяевам кровь и спровоцировали кровавую бойню. Выжила в ней только Максин — злоупотребляющая стимуляторами актриса, в финале уехавшая за горизонт в поисках лучшей жизни. Сразу после премьеры «Х» стало известно, что Уэст, отстроив в Новой Зеландии декорации провинциального Техаса, решил снять здесь еще один фильм — про юность кровожадной старушки из «Х» Пэрл. Даром что обеих уже в первом фильме сыграла обладающая довольно демонической харизмой Миа Гот.

Кадр из фильма «Пэрл»

Собственно, «Пэрл» издевательски заявлен как «фильм о происхождении» (или origin story) злодейки. На деле же это вполне самостоятельное произведение, скорее составляющее с «Х» динамическую пару. Если прошлая картина Уэста мимикрировала под семидесятые, то здесь режиссер сразу слепит зрителя техниколоровыми цветами и открыто цитирует «Волшебника страны Оз» 1939 года (Мию Гот теперь называют «Джуди Гарленд от хоррора»).

В то же время режиссер использует свой излюбленный прием, целенаправленно сбивая зрителю дыхание. Большую часть времени он лишь нагнетает напряжение, почти искусственно оттягивает развитие сюжета. Он педантично рифмует два фильма: вот новая встреча с аллигатором, которого Пэрл кормит с вил мертвым гусем, а вот и чарующий мир ранней порнографии. Сама Пэрл оказывается зеркальным отражением Максин (в этом Уэст даже недавно признался в интервью): она девушка с таким же удивительным лицом и той же мечтой о славе, но начисто лишенная того самого пресловутого «икс-фактора», который был у предшественницы (об этом ей в кульминации скажут вслух).

То, что в этой роли делает Миа Гот, в свою очередь вполне заслуживает самых восторженных похвал и номинаций. Современный мейнстримный кинематограф давно не видел ярких актрис, которые так достоверно умеют разыгрывать метания внутренних демонов, практически не меняя при этом выражения лица.

Ближе к финалу демоны, разумеется, вырвутся наружу — режиссер знает, чего ждет от него публика. Однако прорыв мастерски придуманного и реализованного кровавого макабра ничуть не снижает жанр «Пэрл». Это, конечно, никакой не хоррор (даже в меньшей степени, чем творчество автора «Солнцестояния» Ари Астера). Это высокая драма про отдельно взятое сошествие в персональный ад.

Кадр из фильма «Пэрл»

Велик соблазн анализировать «Пэрл» с точки зрения вульгарной психологии, но в таком случае фильм будет больше похож на недавнюю «Блондинку» Эндрю Доминика, а это совсем другая картина. Тай Уэст не считает нужным и возможным унижать свою героиню психоанализом. Вместо этого он дарит ей сначала жутковатый, но триумф, а затем — бесконечный крупный план в финале. Мартин Скорсезе говорит, что после «Пэрл» долго не мог заснуть от тревоги, но о просмотре ничуть не жалеет. Нам остается только подписаться под словами классика и напоследок сказать, что Тай Уэст уже объявил о работе над фильмом «Максин», который станет заключительной частью его трилогии «Х».