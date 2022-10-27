«Величайший Супермен всех времён»: Зак Снайдер — о возвращении Генри Кавилла к роли героя

Недавно Генри Кавилл объявил о возвращении к роли Супермена. Эта новость воодушевила фанатов DC, поскольку они ждали это событие много лет. Возвращение Супермена прокомментировал из известный режиссёр Зак Снайдер.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

По его словам, Генри Кавилл — «величайший Супермен всех времён». Самому постановщику хочется вновь поработать с актёром.

Мне не терпится поработать с тобой в будущем, и ты, конечно же, величайший Супермен всех времен.

Кавилл ответил на слова Снайдера. Он поблагодарил режиссёра и назвал его прекрасным человеком. Еще Кавилл отметил, что Снайдер для него очень многое сделал.