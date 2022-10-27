Фантастика и новая драма: что смотреть на этой неделе

Фантастический фильм о контакте человечества с инопланетянами, романтическая сказка о девушке, застрявшей в безвременье, история о простой российской семье, столкнувшейся с бедой, американская драма об абортах, комедия о девяностых и приключенческий экшен о поисках сокровищ выходят в отечественных кинотеатрах на этой неделе.

Фото: ТАСС ТАСС

"Петрополис"

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Бессменный руководитель Александринки Владимир Фокин возвращается к кинорежиссуре после двадцати лет молчания. В новой пугающе актуальной картине он рассуждает о том, куда движется человечество, а вместе с ним и весь мир.

Владимир Огнев (Антон Шагин) в детстве переезжает из России в США. Там он строит блестящую научную карьеру и встречает будущую жену Анну (Юлия Снигирь). После защиты диссертации ему поступает предложение от специального отдела ООН: Владимиру поручают просчитать варианты развития событий, если бы человечество узнало, что инопланетяне действительно существуют и не просто находятся в постоянном контакте с жителями Земли, но и непосредственно участвуют в нашей жизни. Постепенно герой понимает, что это не просто теория, а правда, и его исследования могут напрямую повлиять на будущее всей планеты.

"Велга"

Полнометражный дебют Анастасии Нечаевой — это экранизация одноименного рассказа Ивана Бунина. Фильм похож на меланхоличную сказку о принцессе, которая живет на берегу и ждет чего-то — принца, корабля, спасения — и в итоге не замечает, как перед ней пролетает вся жизнь.

Действие происходит где-то на берегу Северного моря. Велга (Ольга Бордрова) и Кирилл (Антон Федосеев) знают друг друга с детства. Постепенно их дружеские чувства перерастают в романтические, и какое-то время они живут спокойной, беззаботной жизнью, пока на годовщину смерти матери из города не приезжает старшая сестра Велги — Снега (Александра Тулинова). Сестры похожи внешне, но не внутренне — Кирилла привлекает живость и яркость Снеги, и постепенно Велга понимает, что возлюбленный ускользает из ее объятий.

Как и для Нечаевой, для Ольги Бодровой это тоже должен был быть дебют в большом кино, однако из-за долгого производства фильма с ней уже успела выйти другая картина — "Море волнуется раз" Николая Хомерики на "Кинотавре" год назад, где молодая актриса получила награду за лучшую женскую роль.

"Плотник"

Режиссер "Кококо" и "Истории одного назначения" Авдотья Смирнова вместе со сценаристкой и писательницей Марией Степановой рассказывают простую историю простой российской семьи, которая сталкивается с тяжелым испытанием.

Осиповы — счастливая, благополучная семья из Ульяновска. Муж (Сергей Уманов) и жена Маша (Анна Рыцарева) внимательно и нежно относятся друг к другу даже после десяти лет брака. Он работает обычным плотником, она — домохозяйка, оба очень любят своего сына (Виталий Олечкин), которого шутливо называют Зайцем. У Ульяновых есть все: любовь, работа, собственный дом, друзья, приветливые соседи, однако внезапное несчастье быстро переворачивает их жизнь вверх дном. Заяц заболевает, и родители готовы на все, чтобы спасти сына. И от них действительно потребуется все: силы, деньги, любовь и вера, потому что, несмотря на видимое благополучие, в своем горе они остаются абсолютно одни.

"Звоните Джейн"

Фильм о подпольной организации в США, которая помогала делать женщинам аборты в конце шестидесятых, когда они были запрещены практически во всех штатах страны. Картина Филлис Наж стала еще более актуальной в свете последних событий, когда штаты спустя полвека снова получили право на запрет абортов. Изменения уже затронули 13 штатов и, по оценкам экспертов, могут в дальнейшем повлиять на жизни более чем 40 млн женщин.

Чикаго, 1968 год. Примерная хозяйка Джой (Элизабет Бэнкс) печет пироги, помогает своему мужу Уиллу (Крис Мессина) с работой и ждет рождения второго ребенка. За окном гремят 60-е, хиппи протестуют, The Velvet Underground записывают пластинки, и, кажется, ничто не в силах нарушить мир в образцово-показательном доме благополучной белой пары американцев. Однако вскоре Джой узнает, что плод мешает правильной работе ее сердца и если она не прервет беременность, то, скорее всего, умрет. Такая перспектива совсем не пугает комиссию врачей, которая решает не в пользу аборта. Джой обращается к мафии, но решиться на такую интимную процедуру в темной грязной квартирке ей не хватает духу. Тогда ее взгляд падает на стикер с загадочным именем "Джейн" и номером телефона на автобусной остановке. Так Джой открывает для себя подпольный коллектив, помогающий женщинам сделать аборт, и неожиданно для себя становится его частью, не устояв перед обаянием лидера "Джейн" Вирджинией (Сигурни Уивер).

"Скоро кончится лето"

Последние несколько лет среди молодых российских режиссеров наблюдается ностальгическая лихорадка по девяностым. Каждый считает своим долгом отрефлексировать эту эпоху и снять про нее фильм. Режиссер Яна Скопина не исключение.

Она рассказывает историю одного лета 1990 года в многонациональном дворе. Из окон слышится русский рок, а в воздухе явно чувствуется ветер перемен. Парнишка Баха мечтает покорить весь мир и стать сверхчеловеком, а также обратить на себя внимание польской красавицы, которая пока не замечает его пылких чувств. Однако это препятствие только подстегивает его жажду новых открытий и приключений.

"Либерея. Охотники за сокровищами"