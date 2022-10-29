В Петербурге откроется кинофестиваль "Балабанов: до и после"

Фестиваль "Балабанов: до и после" с циклом бесплатных показов картин, которые студия "СТВ" выпустила за свою 30-летнюю историю, откроется в Санкт-Петербурге в субботу. Киносеансы будут проходить на "Ленфильме", а в пространстве "Севкабель порт" состоится конференция, посвященная творчеству Алексея Балабанова.

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Гости фестиваля также смогут увидеть премьеру фильма "Нуучча" Владимира Мункуева, снятого по произведениям польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского. Сюжет картины пересекается с черно-белым эпилогом "Кочегара" Балабанова. В 2021 году Мункуев получил приз за лучшую режиссуру на фестивале "Кинотавр" в Сочи, также "Нуучча" была удостоена Гран-при международного кинофестиваля в Карловых Варах в конкурсе "Восток-Запад".

Все показы кинофестиваля будут представлять участники съемочных групп и критики, после некоторых из них состоятся обсуждения со зрителями. Регистрация зрителей проводится на таймпэде "Ленфильма".