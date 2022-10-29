В Петербурге откроется кинофестиваль "Балабанов: до и после"

Фестиваль "Балабанов: до и после" с циклом бесплатных показов картин, которые студия "СТВ" выпустила за свою 30-летнюю историю, откроется в Санкт-Петербурге в субботу. Киносеансы будут проходить на "Ленфильме", а в пространстве "Севкабель порт" состоится конференция, посвященная творчеству Алексея Балабанова.
Церемония открытия фестиваля состоится на киностудии "Ленфильм". Показы начнутся 30 октября, они разделены на две небольшие программы. "С одной стороны, это не самые зрительские, но любимые и отмеченные критиками фильмы Алексея Балабанова, бескомпромиссные "Про уродов и людей", "Груз 200", "Кочегар", "Я тоже хочу" и неоконченная "Река". С другой, это яркие, изменившие облик отечественного кинематографа режиссерские дебюты, спродюсированные и снятые кинокомпанией "СТВ" (студия была основана кинопродюсером Сергеем Сельяновым и Алексеем Балабановым - прим. ТАСС). <…> Зрители смогут увидеть единственный фильм Сергея Бодрова-младшего "Сестры", дебюты Гуки Омаровой и Натальи Кудряшовой, жанровые работы Максима Пежемского, Игоря Волошина и Рустама Мосафира, укорененные в документальном опыте картины Сергея Дворцевого и Бакура Бакурадзе", - рассказали в пресс-службе кинофестиваля.
Гости фестиваля также смогут увидеть премьеру фильма "Нуучча" Владимира Мункуева, снятого по произведениям польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского. Сюжет картины пересекается с черно-белым эпилогом "Кочегара" Балабанова. В 2021 году Мункуев получил приз за лучшую режиссуру на фестивале "Кинотавр" в Сочи, также "Нуучча" была удостоена Гран-при международного кинофестиваля в Карловых Варах в конкурсе "Восток-Запад".
Все показы кинофестиваля будут представлять участники съемочных групп и критики, после некоторых из них состоятся обсуждения со зрителями. Регистрация зрителей проводится на таймпэде "Ленфильма".
Кроме того, в пространстве "Севкабель порт" 5-6 ноября пройдет двухдневная конференция "III Балабановские чтения", ее центральная тема обозначена как "Искусство - зона травмы". Участниками фестиваля станут Надежда Васильева, Александр Симонов, Сергей Астахов, Любовь Аркус, Сергей Дворцевой, Алена Солнцева, Юрий Сапрыкин, Василий Степанов, Владимир Мункуев. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ.
Кинофестиваль проходит одновременно с проектом "Балабанов. Выставка-путешествие", который открылся 13 октября в "Севкабель порту" и стал кульминацией юбилея фильма "Брат", вышедшего на экраны 25 лет назад. Он подробно рассказывает обо всех картинах мастера. Выставку можно будет увидеть в Петербурге до 15 января 2023 года.