Россиянин переснял тизер "Назад в будущее" с "Жигулями"

Житель России по имени Юрий снял видеоролик, повторяющий трейлер культового фильма "Назад в будущее" с участием автомобиля ВАЗ-2104, который принадлежит его отцу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По его данным, видео понадобилось для привлечения внимания потенциальных покупателей машины, поскольку ВАЗ-2104 собирались продать за 150 тыс. рублей. Вместо стандартного обзора и перечисления технических характеристик автор снял по просьбе отца стилизацию под рекламное видео фильма Роберта Земекиса. После этого владелец "четверки" передумал ее продавать.