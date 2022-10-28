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1 час назад

Россиянин переснял трейлер фильма "Назад в будущее" с "Жигулями" в главной роли

Газета.Ruиещё 2

Житель России по имени Юрий снял видеоролик, повторяющий трейлер культового фильма "Назад в будущее" с участием автомобиля ВАЗ-2104, который принадлежит его отцу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Россиянин переснял тизер "Назад в будущее" с "Жигулями"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его данным, видео понадобилось для привлечения внимания потенциальных покупателей машины, поскольку ВАЗ-2104 собирались продать за 150 тыс. рублей. Вместо стандартного обзора и перечисления технических характеристик автор снял по просьбе отца стилизацию под рекламное видео фильма Роберта Земекиса. После этого владелец "четверки" передумал ее продавать.

В оригинальном фильме "Назад в будущее", вышедшем в 1985 году, в качестве фантастической "машины времени" использовался спорткар DeLorean DMC-12.

Фильмы,Машина времени,Назад в будущее,Роберт Земекис,
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