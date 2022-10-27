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1 час назад

Мел Гибсон и Гаррет Хедлунд сыграют отца и сына в новом триллере «Desperation Road»

Inc-News

Режиссёром выступит Надин Крокер, бывшая сама в прошлом актрисой.

Гибсон и Хедлунд сыграют отца и сына в новом триллере
Фото: Inc-NewsInc-News

Сюжет фильма «Desperation Road» («Дорога безысходности») основан на одноимённом романе Майкла Фарриса Смита.

События строятся вокруг бывшего заключённого Расселла Гейнса (Хедлунд), который пытается заново выстроить жизнь с помощью отца Митчелла (Гибсон). Но когда возвращается Мэйбен и мешает Расселлу все карты, сын и отец пускаются в бега.

«Когда обоих настигает жестокое прошлое, они должны научиться доверять друг другу, если хотят жить дальше», - говорится в синопсисе картины.

В «Desperation Road» также сыграют Райан Херст («Вспоминая титанов»), Вуди МакКлейн («Тем больнее падать») и Пайпер Браун («Музыка в наших сердцах»).

Режиссёром выступит 33-летняя Надин Крокер, недавно она дебютировала в кинорежиссуре с драмой «Дальше» (2022). В заявлении для прессы бывшая актриса не скрывала радости от запуска проекта.

«Я не могла даже мечтать, что смогу поработать над своим вторым фильмом с Мелом Гибсоном, Гарретом Хедлундом и Райаном Херстом. Это как, если бы мои самые дикие желания исполнились! Я так благодарна поработать с ними!».

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